GNTM-Teilnehmerin Jülide aus Paderborn im Interview

Jülide aus Paderborn hat beim Dreh von „Germany's Next Topmodel“ schon viel erlebt. Im Interview mit dieser Zeitung beantwortet sie Fragen, die darauf schließen, dass da noch einiges kommen wird und die Paderbornerin möglicherweise also noch etwas länger in der Show bleiben darf. Fest steht: Am Donnerstag, 9. März, 20.15 Uhr, wird sie wieder zu sehen sein.

Bisher sind erst drei Folgen der Castingshow erschienen, doch die hatten es bereits in sich: direkt zu Beginn die Reise nach Los Angeles – in Heidi Klums Wahlheimat. Dann der Einzug in die Model-Villa und die erste Fashion-Show. In Folge zwei folgte ein abgesagter Walk wegen eines schweren Sturms an der kalifornischen Küste und schließlich ein Vier-Jahreszeiten-Walk, den Heidi Klum aus dem „Home-Office“, ihrem Garten, aufgrund einer Corona-Infektion schauen musste. Und daneben gab es die üblichen Dramen: erste Zickereien, Tränen und auch einige Stürze auf dem Laufsteg. Von den 29 ausgewählten Frauen durften 21 bleiben. Unter ihnen ist auch die 23-jährige Paderbornerin Jülide. Im Interview berichtet sie von ihrer bisherigen Reise.