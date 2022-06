Goerdeler-Gymnasium: 67 Abinauten bereit für neue Welten

In der zweijährigen Qualifikationsphase waren die Absolventen von den Beratungslehrkräften Katja Rossmann und Dietmar Szymanski begleitet worden.

Die Feierlichkeiten begannen in der benachbarten Johanneskirche. Das Jahrgangsmotto „Abinauten – ready for take off“ begleitete metaphorisch den Wortgottesdienst und die Redebeiträge von Lehrern, Eltern und Schulleitung bei der Entlassfeier in der Aula.

Im „Kosmos Corona“ hätten sich an Bord des „Raumschiff Goerdeler“ mit Selbstbewusstsein, Disziplin und Durchhaltevermögen „wahre Abinauten“ gezeigt, die nun bereit seien für neue Welten. Immer wieder wurde den jungen Menschen Mut gemacht, sich mit Kraft, Zuversicht, Vertrauen und Verantwortung für die Zukunft des blauen Planeten einzusetzen. Das Schulleitungsteam Manuela Ziemer und Martin Mevius betonte bei aller Faszination von Schwerelosigkeit den heimatlichen Hafen. Mit Zitaten und Episoden aus der Planetenreise des kleinen Prinzen wünschten sie den Absolventen, dass sie bei ihrem Aufbruch nicht etwa wie Major Tom „völlig losgelöst von der Erde“ im Weltall treiben, sondern sich mit Wurzeln in Elternhaus, Freunden und Schule auf den Weg machen, ihr Leben gestalten und auch neue Heimaten finden mögen.

In der von Musiklehrer Thomas Schulze-Athens musikalisch gestalteten Feierstunde erhielten schließlich 67 Schülerinnen und Schüler ihr Abiturzeugnis. Insgesamt 16 Mal durfte dabei zu einem Einser-Schnitt gratuliert werden.

Folgende Schülerinnen und Schüler nahmen ihre Reifezeugnisse in Empfang: Suleiman Abedy, Amin Abu-Khurma, Idwa Adelio, Jasmin-Leonie Armstroff, Madgmar-Aziz Ayobi, Aline Bachmeier, Abdullah Baspinar, Aicha Ben Hamed, Elisabeth Berg, Johannes Brand, Morlin Dembeck, Philipp Denk, Sophia Ditz, Selina Drüke, Bersan Eren, Nicole Falk, Jenny Fischer, Amelie Gamm, Julia Gotschalk, Anna Greiving, Tiba Hamidi Abdullah, Niklas Harding, Jonas Helow, Benedikt Horst, Luis Jakob, Julian Janke, Marvin-Nawid Kashifi, Ali Cem Kaynak, Christina Klegraefe, Jonas Koch, Tabea Krause, Alicia Kuck, Nils Kuttig, Ardiana Laha, Aurora Susanna Lamanna, Vivien Le, Jule Lohmann, Niklas Lückehe, Judith Matura, Lea Menne, Johanna Mertens, Annalena Möller, Djüra Nait-Challal, Erik Neels, Maja Pakulla, Daniel Peters, Annika Reiher, Dilara Sapan, Lili Schipke, Julia Scridon, Emin Sengül, Juliusz Stanczak, Marlon Stümpel, Hilal Temel, Ghayathry Tharmalingam, Julia Tomme, Ilayda Toprakli, Luisa Vermeulen, Najla Whitehead, Tristan Wiegand, Angelo Yousif und Jennifer Zerr.