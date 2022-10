Goerdeler-Gymnasium in Paderborn wird für drei Jahre zum Bündelungsgymnasium

Das Goerdeler-Gymnasium in Paderborn gehört zu den etwa 80 ausgewählten Gymnasien im Land NRW, die im Schuljahr 2023/24 einen Jahrgang in der Einführungsphase eröff­nen, der wegen der Rückkehr zu G9 an allen anderen Gymnasien wegfällt. Für alle jetzigen Zehntklässler an Haupt-, Real- oder Sekundarschulen, die nach ihrem Abschluss in die Oberstufe eines Gymnasiums wechseln möchten, kann die Anmeldung im Jahr 2023 deshalb nur an einem städtischen Gymnasium erfolgen: Das Goerdeler-Gymnasium wird Bündelungsgymnasium.

„Das ist keine neue Schulform, sondern eine Lösung, um eine entstehende Lücke beim Übergang vom G8- zum G9- Bildungsgang zu schließen“, erläutert Schulleiterin Manuela Ziemer den Hintergrund. In NRW absolvieren seit Sommer 2019 die damaligen Fünft- und Sechstklässler den neunjährigen Bildungsgang zum Abitur. Die Rückkehr zu G9 bedeutet, dass es im Schuljahr 2023/2024 keine Einführungsphase geben wird, da der 9. Jahrgang der Gymnasien in diesem Jahr ins 10. Schuljahr wechseln wird - und nicht, wie unter G8 in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe.

Schätzungen rechnen mit etwa 80 Schülern

Ein Bündelungsgymnasium soll die Beschulung von Seiteneinsteigern, Wiederholer der jetzigen Einführungsphase oder Rückkehrer von Auslandsaufenthalten sicherstellen und eine Überlastung der Oberstufen an Gesamtschulen und Berufskollegs vermeiden, so Ziemer weiter. Schätzungen rechnen mit etwa 80 Schülerinnen und Schüler für diesen besonderem Jahrgang.

Unter den interessierten Gymnasien hatte die Stadt Paderborn das Goerdeler-Gymnasium hierfür vorgeschlagen. Dem folgte die Bezirksregierung Detmold Anfang des Jahres und ernannte die Schule zum Bündelungsgymnasium für die Schuljahre von 2023/24 bis 2025/26.

„Damit wird unter den städtischen Gymnasien im Kreis nur das Goerdeler im Jahr 2026 einen Abiturjahrgang feierlich verabschieden“, sagt Sven Kost als kommissarischer Oberstufenkoordinator der Schule.

Viele Zugänge von Real- und Sekundarschulen

Er freue sich auf diesen besonderen Jahrgang und kann mit seinem Team auf viel Erfahrung mit der Übergangsgestaltung aufbauen. „Wir haben traditionell sehr viele Zugänge von Real- und Sekundarschulen, die wir erfolgreich zum Abitur führen. Auch neuere Entwicklungen, wie die Einrichtung der Einführungsphasen als ‚iPad-Jahrgang‘, werden für die Seiteneinsteiger ab 2023 zum Tragen kommen.“

Für alle interessierten Schüler und deren Eltern findet am Donnerstag, 27. Oktober, um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Aula des Gymnasiums statt. An diesem Abend wird es neben der Vorstellung der Schule und des Konzeptes zum Bündelungsgymnasium auch Raum für individuelle Fragen geben. Am Tag der offenen Tür (3. Dezember) kann zusätzlich zu einer Informationsveranstaltung auch der Unterricht der Einführungsphase besucht werden.

Die Anmeldungen zur Einführungsphase erfolgen vom 23. bis 27. Januar 2023. Weitere Termine, Informationen und Kontaktmöglichkeiten sind über die Schulhomepage www.goerdeler-gymnasium.de abrufbar.