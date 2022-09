Goerdeler-Gymnasium unterstützt Wiederaufforstung Paderborns mit 5000 Euro

Das Goerdeler-Gymnasium überreicht 5000 Euro an die Stadt Paderborn. Umrahmt von Schülerinnen und Schülern der SV zeigen die Spendensumme (von links) Schülervertreterin Leonie Brinksmeier und Schülervertreter Marko Hoffmann, SV-Lehrer Florian Schumacher, Schulleiterin Manuela Ziemer, Bürgermeister Michael Dreier, Schulentwicklungskoordinatorin Birte Dietrich, Elternpflegschaftsvorsitzende Sabine Frey, der stellvertretende Schulleiter Martin Mevius und Schülervertreter Jakob Hartmann.

„Wir möchten ein grünes und regionales Zeichen setzen und Spenden aus unserem Sponsorenlauf für die Wiederbegrünung Paderborns einsetzen“, erklärt Schülervertreterin Leonie Brinksmeier.

Vor den Sommerferien hatte am Goerdeler-Gymnasium eine Projektwoche zum Rahmenthema „Klimaschutz und Nachhaltigkeit“ stattgefunden. Alle Schülerinnen und Schüler arbeiteten in 27 jahrgangsübergreifenden Projekten mit unterschiedlichen Schwerpunkten im Bereich Kreativität, Handwerk, Musik, Sport, Umwelt oder Forschung und Wissenschaft.

„Ursprünglich sollten die Spenden aus dem Sponsorenlauf zur Projektwoche für die Neuanlage unseres Schulteiches und die Aufforstung im Regenwald eingesetzt werden“, sagt Schulleiterin Manuela Ziemer, „doch bestürzt über die Baumverluste in Folge des Tornados entschied sich die Schulgemeinde für die Unterstützung der Paderborner Grünflächen.“ Nach Angaben der Schule wurde mit 5000 Euro der Großteil der Spendensumme dem Verein „Freunde der Pader“ und der Interessengemeinschaft Riemeke überwiesen.

Bürgermeister Michael Dreier besuchte nun das Goerdeler-Gymnasium, um sich zu bedanken. In einer Gesprächsrunde mit Schülervertretung, Lehrern und Eltern schilderte er eindrücklich die massiven Zerstörungen in der Schneise des Tornados. „Ich bin nach wie vor sehr berührt, welch große Hilfs- und Spendenbereitschaft nach dem 20. Mai in Paderborn gelebt wurde. Das zeichnet Paderborn und auch diese Schule aus. Dem gemeinsamen Einsatz von Schülern, Lehrern und Eltern gilt mein großer Dank und Respekt.“

Die Schule selbst sieht die zukünftig gepflanzten Bäume an der Pader und im Riemeke nicht nur als Zeichen, sondern auch als weiteren Ansporn für den Klimaschutz-Einsatz. So finden sich Ergebnisse der Projektwoche dauerhaft im Schulalltag, etwa die Innenraumbegrünung der Schulflure und neue AG-Angebote. Schulentwicklungskoordinatorin Birte Dietrich erläuterte dem Bürgermeister zudem das aus der Projektwoche erwachsene Vorhaben, gemeinsam mit dem ASP und dem Schulverwaltungsamt die Mülltrennung in der Schule zu implementieren.

Bei der Bewältigung einiger Hürden signalisierte Dreier Unterstützung. Er ermutigte die Schülerinnen und Schüler der SV, sich weiterhin zu engagieren, und sprach eine Einladung zum Gegenbesuch aus: „Ich freue mich auf einen weiteren Austausch und lade euch als Schülervertretung zu einer Gesprächsrunde über aktuelle gesellschaftliche Themen ins Rathaus ein.“