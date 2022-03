Goerdeler-Schüler setzen in Paderborn Zeichen für Frieden, Freiheit und Demokratie

Die Schüler des Goerdeler-Gymnasiums in Paderborn haben sich zu einer von der Schülervertretung initiierten Gemeinschaftsaktion zusammen gefunden, um ein Zeichen für den Frieden in der Welt zu setzen.

Dabei bildeten die Schüler der Oberstufe ein großes Peace-Zeichen auf dem schuleigenen Sportplatz, während sie von den Schülern der Unter- und Mittelstufe symbolisch flankiert wurden. Demokratie, Toleranz und das Einstehen für Frieden gehören zu den zentralen Anliegen der „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, weshalb die Aktion der Schülervertretung auf große Resonanz stieß.

Nach der eindrucksvollen Formation auf dem Sportplatz leitete Schülersprecherin Elisabeth Berg zu einer Schweigeminute an: „Täglich lesen wir in den Medien über den Krieg in der Ukraine und davon, dass viele Menschen ihre Heimat verlieren und fliehen müssen. Und über Menschen, welche die Hoffnung, in einer Demokratie leben zu dürfen, nicht aufgeben und diese verteidigen. Deshalb wollen wir heute ein Zeichen gegen diesen Krieg, gegen den Angriff auf die Demokratie und ein Zeichen für unsere Solidarität mit der Ukraine setzen. Wir möchten die Zeit hier nutzen um innezuhalten und zu schweigen, um den Opfern dieses Krieges zu gedenken.“

