Pfarrer Dr. Eckhard Düker hält Neujahrspredigt in evangelischer Abdinghofkirche Paderborn

Die Liebe Gottes könne auch und gerade in unsicheren Zeiten Zuversicht schenken und Mut machen. Diesen Gedanken formuliert Pfarrer Dr. Eckhard Düker von der evangelischen Abdinghofkirche Paderborn in seiner Neujahrspredigt.

Viele Menschen empfänden eine große Unsicherheit, auch angesichts des grausamen russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, beim Gedanken an die Situation der Frauen im Iran und in Afghanistan, an die Folgen durch die Erwärmung des Klimas, an das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Religion, an die finanziellen Lasten für künftige Generationen, so Düker.

„Viele Menschen sorgen sich auch um ihre persönliche Lebenssituation. Sie fürchten steigende Preise für den Lebensunterhalt, hohe Energiekosten, teuren Wohnraum. Manche haben Angst, einsam und pflegebedürftig zu werden. Vor diesem Hintergrund ist die Zuversicht vieler Menschen im Blick auf das kommende Jahr gesunken“, beobachtet der Geistliche.

Um sich in dieser Situation aufzurichten und zu stärken, geht er in seiner Predigt auf einen Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom ein, in dem es um den Kern der christlichen Existenz geht. Gegenüber der Gemeinde in Rom formuliert Paulus sein persönliches Bekenntnis: „Nichts kann mich von Gottes Liebe trennen.“

Paulus vertraue auf Christus – seinem Fürsprecher, der ihn vertritt. Er vertraut darauf, von Christus freigesprochen zu werden. Düker: „Auch wir ziehen eine Bilanz am Ende dieses Jahres. Welchen Menschen sind wir Zuwendung und Liebe schuldig geblieben? Was haben wir versäumt oder nicht wahrgenommen? Wo haben wir Menschen gekränkt oder verletzt?“ Zugleich gehöre zu einer Bilanz auch die Freude und Dankbarkeit über das, was gut gelungen sei.

Auch heute würden Menschen wegen ihres Glaubens oder einer bestimmten Hautfarbe oder Volkszugehörigkeit verfolgt. „Deshalb ist es unsere Aufgabe, die unveräußerlichen Rechte von Menschen zu verteidigen. Es ist unsere Pflicht, Demokratie und Freiheit zu fördern und zu bewahren“, mahnt Düker und erinnert daran, dass während der Corona-Pandemie psychische Leiden und Krankheiten zugenommen hätten, auch bei Jugendlichen: „Die Einsamkeit und Schwermut zu durchbrechen, ist eine große Herausforderung, auch für die Kirchen.“

Es mache traurig, dass wieder viele Menschen die großen Kirchen verlassen hätten. Denn damit verringerten sich auch die Möglichkeiten der Kirche, sich der Angst und den Sorgen der Menschen anzunehmen und ihnen Hilfe anzubieten. Gerade junge Menschen brauchten die Zuwendung und Ansprache, auch durch die Kirchen.

Düker: „Die Liebe Gottes ist kein theoretischer Gedanke. Was die Liebe bewirken kann, sehen wir bei uns Menschen. Wenn Kinder Liebe erfahren, dann trauen sie sich etwas zu. Dann gewinnen sie Selbstvertrauen und innere Stärke. Liebe setzt Kräfte frei. Erfahrene Liebe motiviert dazu, andere Menschen anzunehmen und für sie da zu sein. Liebe verdoppelt sich, wenn man sie teilt. Wenn die menschliche Liebe schon so stark ist, um wie viel stärker ist dann Gottes Liebe.“