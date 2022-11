Gratis-Tampons sind an Schulen gefragt

Das Pilotprojekt der Stadt mit der kostenlosen Ausgabe von Tampons und Binden an der Gesamtschule Elsen und am Gymnasium Theodorianum stößt auf große Resonanz. Beide Schulen wünschen sich eine Fortführung des Angebots.

Ausgabe von Hygieneartikeln kommt an Paderborner Schulen gut an

Das berichtete Marleen Wortmann von der Gleichstellungsstelle der Stadt Paderborn den Mitgliedern des Gleichstellungsausschusses am Dienstag. Das Projekt hatte Mitte Mai begonnen. Nach Angaben von Wortmann wurden die Behälter in der Gesamtschule Elsen bislang mit 2160 Tampons und 704 Binden befüllt, die offenen Boxen im Gymnasium mit 800 Tampons und 416 Binden. Damit seien bisher insgesamt 2960 Tampons und 1120 Binden an die beiden Pilotschulen ausgegeben worden.

Zu Fällen von missbräuchlicher Verwendung sei es nur einmal in nennenswerter Weise gekommen, erläuterte Wortmann. So seien in Elsen etwa 15 Tampons an Wände geklebt worden. Wie mehrfach berichtet, soll die kostenlose Ausgabe von Tampons und Binden an festen Stellen unter anderem verhindern, dass Schülerinnen extra das Sekretariat aufsuchen oder Hygieneartikel untereinander tauschen müssen.