Drum-Show trifft in Paderborn auf Symphonieorchester

Formation „greenbeats“ spielt am 19. September in der Paderhalle

Paderborn

Die Formation „greenbeats“ gastiert am 19. September samt Symphonieorchester in der Paderborner Paderhalle. Unter dem Motto „greenbeats meets orchestra“ soll es laut Pressemitteilung von 20 Uhr an eine „einzigartige Symbiose aus Drum-Show und Symphonieorchester“ geben.