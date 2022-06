Gregor-Mendel-Berufskolleg in Paderborn feiert 100-jähriges Bestehen

Die Idee zur Gründung dieser Schule war die Fachbildung im Gartenbau, um der wachsenden Konkurrenz durch holländische Importe in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu begegnen. Den 100. Geburtstag feiert das Berufskolleg an diesem Samstag von 10 bis 14 Uhr mit einem großen Fest in der Bleichstraße in Paderborn. Landrat Christoph Rüther schaute bereits im Vorfeld des Festtages an der Schule vorbei. Als Jubiläumsgeschenk hatte er vier große Sonnenschirme im Gepäck. „Ich weiß, wie gern Sie im Freien unterrichten, das schöne Gelände lädt einfach dazu ein“, so Rüther. Bestimmt kommen die Schirme schon am Wochenende zum Einsatz. Die Wetterprognosen stehen gut.

„Unser Bereich hat Sinn und Zukunft, ist absolut notwendig und wichtig “, wirbt Schulleiter Franz-Josef Meyer für „sein“ Berufskolleg, das heute von rund 450 Schülerinnen und Schülern und circa 20 Lehrkräften täglich besucht wird. „Wir alle schätzen die Atmosphäre und die Vorzüge einer kleinen, familiären Schulgemeinschaft mit Charme, Witz und Know How“, ergänzt Genia Philipper als neue stellvertretende Schulleiterin.

Was in einem Raum im Dachgeschoss der Mittelschule in der Schulstraße begann, wurde mit Zunahme interessierter Schülergruppen an unterschiedlichsten Stellen weitergeführt. So zum Beispiel in der Privathandelsschule Trelle an der Neuhäuser Straße, bis diese 1944 den Luftangriffen zum Opfer fiel. Die Verantwortlichen wichen zuerst in den großen Sitzungssaal des Kreishauses aus, doch fand der Unterricht schon bald im Luftschutzkeller statt. Nach den Kriegswirren wurde die Ausbildung an der gartenbaulichen Berufsschule in Holzbaracken wieder aufgenommen, die von den Lehrlingen selbst aufgebaut wurden.

Seit Ende der 60er Jahre werden nicht nur angehende Landwirte, Gärtner und Floristen qualifiziert, sondern auch junge Menschen vor und nach einer Ausbildung weitergebildet. Dazu wurde 1970 ein neues Gebäude an der Bleichstraße geschaffen. 2012 erhielt die Schule einen zeitgemäßen multifunktionalen Anbau. Gleichzeitig wurde die gesamte Außenfassade energetisch saniert und das Außengelände zu einem modernen Lehrgarten umfunktioniert.

Die Gäste des Jubiläumstages erhalten einen Einblick in historische und zeitgemäße Land- und Gartentechnik. Außerdem können sie sich freuen auf Aktionen wie eine Tombola und Livemusik. Für das leibliche Wohl ist mit Spanferkelbraten und Käsespezialitäten gesorgt.