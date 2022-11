Gregor-Mendel-Berufskolleg Paderborn stellt Farmprojekt „Land of Hope“ vor

Hilfe zur Selbsthilfe: Das Agrarwirtschaftliche Gregor-Mendel-Berufskolleg in Paderborn sammelt Sachspenden für ein Farmprojekt in Bosnien-Herzegowina zur Unterstützung von Geflüchteten. Zlatan Kovačević hatte zuvor das Projekt „Land of Hope“ der humanitären Hilfsorganisation SOS Bihac den Schülerinnen und Schülern vorgestellt. Die authentische Schilderung und die vielen Bilder der beeindruckenden Arbeit vor Ort weckten ein großes Interesse bei den Berufsschülern.

Im bosnischen Bihać sowie in näherer Umgebung leben mehr als tausend Geflüchtete unter menschenunwürdigen Bedingungen. Sie hausen in Wäldern, Ruinen, Zelten oder einfach nur unter Planen. Nichtregierungsorganisationen (NGO) wie SOS Bihać und Space-Eye in Regensburg kümmern sich um diese Verlorenen an den Grenzen zur EU und versorgen sie mit Nahrung, Kleidung und Medikamenten.

Die Regensburger Hilfsorganisation, die sich unter anderem den Flüchtlingen aus der Ukraine und in Griechenland annimmt, startete das Projekt mit dem Namen „Land of Hope“. Sie hat in Bihać (Bosnien-Herzegowina) zwei Hektar Land gepachtet, das zur Bio-Farm mit Freilandanbau und Gewächshäusern ausgebaut wurde. Dort erzeugen Flüchtlinge und Helfer Lebensmittel zur Selbstversorgung und für Spenden.

Das Gregor-Mendel-Berufskolleg in Paderborn unterstützt den Aufbau der „Land-of-Hope-Farm“ und bittet dazu um Sachspenden. Für den Fortbestand des Projektes werden viele Gerätschaften gebraucht: Kleinwerkzeuge wie Zangen, Hämmer, Äxte und Sägen; Gerätschaften wie Schaufeln, Spaten, Rechen, Hacken, Heu- und Mistgabeln; Kleinmaterialien, bestehend aus Drähten, Schnüren, Kabelbindern, Nägel, Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben; Transporthilfen wie Eimer, stabile Kisten, Sackkarren, Schubkarren; Sämereien, insbesondere für Tomaten, Salat, Gurken und Paprika; Substrate wie Anzucht- und Pikiererde; Motorsägen, Freischneider, Fräsen, motorbetriebene Heckenscheren, aber auch Kleinschlepper mit entsprechenden Anbaugeräten; Gummistiefel und Arbeitskleidung.

Alle Spenden müssen sich in einem guten und funktionstüchtigen Zustand befinden. Die Abgabe kann am Gregor-Mendel-Berufskolleg in Paderborn, vornehmlich während den Schulzeiten erfolgen. Lehrer Klaus Tschierschky koordiniert das Projekt an der Schule und ist unter der E-Mail-Adresse [email protected] zu erreichen. „Für den nächsten Transport nach Bosnien-Herzegowina am Anfang des Jahres sind noch Kapazitäten frei“, so der engagierte Lehrer für Gartenbau.

Weitere Informationen zum Farmprojekt finden sich unter www.space-eye.org/farm. Wer das Projekt mit einem Geldbetrag unterstützen möchte, findet dort Spendenmöglichkeiten. „All jenen zu helfen, die unsere Hilfe benötigen, unabhängig von Religion, Hautfarbe und Herkunft“, ist der Leitsatz von Zlatan Kovačević.