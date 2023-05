 Großbaustelle an Michaelsschulen in Paderborn

Die Renovierung der St.-Michael-Schulen in Paderborn geht weiter. An der Michaelstraße soll unter anderem ein Gebäude abgerissen werden und einem Neubau Platz machen. Insgesamt investiert das Erzbistum 46 Millionen Euro in die Erweiterung und Renovierung des Schulstandorts.

Die Fortsetzung der 2018 gestarteten Baumaßnahmen auf dem gesamten Schulgelände umfassen in der jetzt beginnenden nächsten Phase die Fertigstellung des Musikforums, Reparaturen der Tornadoschäden und den Beginn der Erweiterung und Sanierung des Hauptgebäudes an der Michaelstraße.

Der Neubau des Musikforums an der Wasserkunst im Paderquellgebiet wurde im Sommer 2022 bereits offiziell eingeweiht und in Betrieb genommen. Seitdem wird es nach Angaben des Erzbistums für den Musikunterricht der Schulen St. Michael, für Proben der Dommusik und für den Unterricht der Musikschule genutzt. Doch abgeschlossen seien die Bauarbeiten mit der Einweihung noch nicht gewesen. Hinzugekommen seien gleich an mehreren Schulgebäuden, aber auch am Musikforum, massive Schäden durch den Tornado. Seit Kurzem seien aber die erforderlichen Reparaturen ebenso wie die Restbauarbeiten am Projekt abgeschlossen.

Verbindungsbau wird für Neubau abgerissen

Nun starte die nächste große Bauphase, die das Gebäude an der Michaelstraße sowie den Bereich Aula und Cafeteria betreffe. Beide Gebäudekomplexe seien in die Jahre gekommen. Der sogenannte Verbindungsbau mit der Aula soll abgerissen werden. Es entstehe ein Neubau mit einer Cafeteria im Erdgeschoss und fehlenden Klassenräumen in den drei Obergeschossen sowie einer Gymnastikhalle im obersten, vierten Geschoss.

Die Schulen St. Michael mit dem Hauptgebäude an der Michaelstraße, die aktuell von der Stadt Paderborn neu gestaltet wird. Foto: Benjamin Krysmann / Erzbistum Paderborn

Der Gebäudekomplex an der Michaelstraße soll auch energetisch saniert werden. Dies betrifft laut Mitteilung des Erzbistums die Erneuerung der Fenster, die Fassadendämmung und die Dachkonstruktion. Im Inneren werde das Gebäude an einigen Stellen ebenfalls saniert und der technische Standard angepasst. Zur Michaelstraße hin erhalte das Gebäude eine neue und offene Eingangssituation.

Bauarbeiten starten in den Sommerferien

Der Start der Bauphase ist mit Beginn der Sommerferien vorgesehen. Das Erzbistum plant mit gut zwei Jahren Bauzeit, anschließend erfolge die Sanierung an der Michaelstraße. Die Baustellenzufahrt bleibe, wie bisher, bestehen und erfolgt über die Straße „Am Abdinghof“. Um trotz der umfangreichen Baumaßnahme den Unterricht lehrplanmäßig abhalten zu können, würden vor den Sommerferien auf dem Schulhof Schulersatzräume in Form von Modulbauten aufgestellt. Hier werden vorübergehend eine provisorische Cafeteria und sechs Klassenräume eingerichtet.

Die Anlieger hat das Erzbistum Paderborn bereits über das Vorhaben informiert. Als Träger der St.-Michael-Schulen und Bauherr will es die Beeinträchtigungen im Umfeld des Schulgeländes so gering wie möglich halten. In einem Anschreiben dankte der Leiter des Bereichs Schule und Hochschule im Erzbischöflichen Generalvikariat, Dompropst Monsignore Joachim Göbel, den Anwohnern für ihre „Ausdauer und Geduld“, die sie bislang erbringen mussten. Für die Umgebung seien solche Baumaßnahmen eine große Belastung. Gleichzeitig bat er um Verständnis für die Unannehmlichkeiten der nächsten Bauphase. Es soll sich um die „hoffentlich letzte große Baumaßnahme“ handeln, „um die Schulen St. Michael zukunftsfähig aufzustellen“.

Die Schulen an der Michaelstraße Foto: Die Michaelsschulen sind in Trägerschaft des Erzbistums Paderborn. Am Gymnasium St. Michael lernen aktuell insgesamt 977 Schülerinnen und Schüler, davon 557 in der Sekundarstufe I und 420 in der Sekundarstufe II. Sie werden von 76 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. An der Realschule St. Michael lernen aktuell 369 Schülerinnen und Schüler, die von 25 Lehrkräften unterrichtet werden. Das ergibt für die weiterführenden Schulen eine Gesamtzahl von 1346 Schülerinnen und Schülern sowie 101 Lehrerinnen und Lehrer. Die Grundschule St. Michael besuchen aktuell 159 Schülerinnen und Schüler, die von 14 Lehrkräften unterrichtet werden.



Um Mädchen und jungen Frauen eine Teilhabe an Bildung und gesellschaftlicher Mitgestaltung zu ermöglichen, wurde 1658 von den Augustiner Chorfrauen eine Schule in Paderborn gegründet. 1698 wurden das Kloster, die Klosterkirche und die Schule unter den Schutz des Erzengels Michael gestellt. Nach der Zeit des Nationalsozialismus, in der die Schwestern ihre Arbeit einstellen mussten und das Schulgebäude im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, konnte die Schule 1946 ihren Schulbetrieb wieder aufnehmen.



Zu dieser Mädchenschule, die seit 1949 als Gymnasium geführt wird, kam 1950 die Realschule St. Michael hinzu. 2012 übernahm das Erzbistum Paderborn die Trägerschaft beider Schulen. Ab dem Schuljahr 2013/14 werden auch Jungen aufgenommen. Mädchen und Jungen werden getrennt unterrichtet (parallele Monoedukation). 2019 wurde dann die Grundschule St. Michael gegründet. Zunächst fand der Schulbetrieb 2019/20 in der von der Stadt Paderborn dafür angemieteten Busdorfschule statt. Ab 2020 findet der Unterricht im neuen Grundschulgebäude auf dem Schulgelände der Schulen St. Michael statt. ...

Fertigstellung aller Maßnahmen für 2026 vorgesehen

Das Gesamtbauprojekt auf dem Schulgelände der Schulen St. Michael hatte im Sommer 2018 mit dem Bau des neuen Grundschulgebäudes und einer neuen Dreifachsporthalle begonnen. Direkt im Anschluss an die Fertigstellung dieser Gebäude schloss sich 2020 die Sanierung des naturwissenschaftlichen Gebäudes an der Wasserkunst sowie der Neubau des Musikforums an, das 2022 der Schule zur Nutzung übergeben werden konnte.

Im nun letzten großen Bauabschnitt wird das Hauptgebäude an der Michaelstraße durch einen Neubau erweitert sowie energetisch saniert. Im Sommer 2026 sollen mit Fertigstellung des Schulhofes alle Baumaßnahmen auf dem Schulgelände abgeschlossen sein. Bisher wurden laut Erzbistum rund 30 Millionen Euro in das Schulgelände investiert. Für die nun geplanten Maßnahmen in Paderborn seien weitere 16 Millionen Euro eingeplant.