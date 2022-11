Große Bühne für stille Helden

Zum 17. Mal wurde der Bürgerpreis der Bürgerstiftung Paderborn verliehen. Geehrt wurden Menschen, die sich durch bürgerschaftliches Engagement in besonderer Weise um das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Die Themen Ukraine-Krieg und die darauffolgende Hilfe sowie die Tornado-Schäden und der direkte Einsatz vor Ort in Paderborn hatte die Jury besonders bewegt. Und so wurden drei Gruppen von Preisträgern ausgewählt und im Rahmen der offiziellen Verleihung im gut gefüllten Sitzungssaal des Historischen Rathauses von Paderborn ausgezeichnet.

Das sind sie: die stillen Helden. Diese Menschen wurden geehrt, weil sie sich durch bürgerschaftliches Engagement in besonderer Weise um das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Sie stehen stellvertretend für so viele aktive Ehrenamtliche in Paderborn.

„Zwei Ereignisse, die nicht vergleichbar sind und doch ein ähnliches Gefühl hinterlassen, haben dieses Jahr geprägt. Der Krieg in der Ukraine, auf den die Welt blickt, lässt uns ohnmächtig fühlen. Und die Naturgewalt eines Tornados, der am 20. Mai unsere Stadt Paderborn heftig getroffen hat, hinterließ ein Gefühl der Ohnmacht. Doch gemeinsam kommen wir raus aus diesem Gefühl, um zu handeln – und unzählige Paderborner und Paderbornerinnen haben gehandelt, und zwar ungefragt und freiwillig. Danke dafür“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin Sabine Kramm in ihrer Rede am Freitagabend. Sie war sichtlich gerührt von diesem starken Gemeinschaftssinn ihrer Stadt.