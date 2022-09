Große Konzerthalle in Paderborn vom Tisch

Paderborn

Helene Fischer und Coldplay werden auch weiterhin nicht in Paderborn auftreten. Die vorhandenen Hallen sind für Superstars zu klein. Daran wird sich auf absehbare Zeit auch nichts ändern. Über eine große Mehrzweckhalle denke in der Verwaltung „zur Zeit niemand nach“, sagte der Erste Beigeordnete Carsten Venherm am Mittwoch.

Von Dietmar Kemper