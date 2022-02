Große Pläne am Paderborner Lichtenturmweg

Paderborn

Seit Jahren dämmert der Wohn- und Geschäftskomplex am Paderborner Lichtenturmweg in einer Art Dornröschenschlaf. Das soll sich jetzt ändern. Der Bauausschuss gab am Donnerstag grünes Licht für die Neugestaltung. 720.000 Euro sollen investiert werden. Aber die Zeit drängt, um die Förderrichtlinien einhalten zu können.

Von Jörn Hannemann