Große Unterstützung für die Tafel in Paderborn-Elsen

Der Heimat- und Verkehrsverein Elsen freut sich über die wieder überwältigende Resonanz und das Engagement bei ihrer diesjährigen Martinsaktion in Elsen. Und mit den Mitgliedern kann sich auch die Paderborner Tafel freuen. Denn die Spendensammlung und der Reinerlös der Martinsaktion kommen der Ausgabestelle in dem Paderborner Ortsteil zugute.

Heimat- und Verkehrsverein übergibt Spende an die örtliche Ausgabestelle

Aus den Händen der Initiatoren und Unterstützer der Aktion konnten die ehrenamtlichen Vertreterinnen der Elsener Tafel im Bürgerhaus eine Spende im Wert von 3200 Euro entgegennehmen. Neben dieser Spende aus der Martinsaktion hatte die Abteilung „Wir sind Theater“ des Heimat- und Verkehrsvereins Elsen (HVV) aus ihren Erlösen der Theatervorstellungen bereits Anfang des Monats je eine Spende in Höhe von 500 Euro an die Paderborner Tafel und eine Spende im Wert von 500 Euro an die Elsener Ausgabestelle übergeben.

Da die Ausgabestelle der Paderborner Tafel in Elsen keine Geldspenden annehmen darf, hatten sich die Betreiber der Märkte Edeka und Rewe, Daniel Windmann und Daniel Saal, bereiterklärt, die Geldspende in eine Sachspende umzuwandeln und hatten ihrerseits die Spendensummen nochmals um 20 Prozent aufgestockt.

Mit dieser Aktion möchten alle Initiatoren und Unterstützer dieser Aktion den Martinsgedanken des Teilens und der Unterstützung leibhaftig werden lassen. Neben dem HVV Elsen waren an der Spendenaktion auch die St. Hubertus-Schützenbruderschaft 1921 Elsen, das Bundes-Schützen-Musikkorps und der Spielmannszug Hubertusjäger, die Polizei, der Löschzug Elsen und die Volksbank Paderborn beteiligt.

Der Heimatverein bedankte sich bei der Spendenübergabe bei allen für ihre Unterstützung, die zum Gelingen des Martinsumzuges, des Martinsspiels und des anschließenden Marktes beigetragen hatten.