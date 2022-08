 Größeres Lehrstellenangebot im Kreis Paderborn als im Vorjahr

Die Situation am Ausbildungsmarkt im Kreis Paderborn gestaltet sich ähnlich wie bereits im Vormonat. Die Zahl der gemeldeten Bewerber bleibt laut der Paderborner Agentur für Arbeit relativ konstant, mit nur einem leichten Minus.

„Die Unternehmen zeigen weiter eine sehr hohe Ausbildungsbereitschaft. Ein deutlicher Unterschied zum Vormonat verzeichnet aber die Relation unversorgte Bewerber zu unbesetzten Ausbildungsstellen“, bilanziert Heinz Thiele, Leiter der Agentur für Arbeit Paderborn. Möglichkeiten eine Ausbildungsstelle zu finden, hätten sich für die Bewerber weiter verbessert.

Die aktuelle Situation sei für die unversorgten Bewerber so günstig wie sonst selten. „Natürlich wird es nach wie vor Passungsprobleme geben – Angebot und Nachfrage passen nie 1:1 zusammen – aber die Jugendlichen sind hier ganz klar im Vorteil“, so Thiele. Es bestünden noch viele Vermittlungsmöglichkeiten und es gebe noch viel Bewegung am Ausbildungsmarkt.

Wechsel vom Arbeitgeber- zum Arbeitnehmermarkt

Für die Unternehmen gelte es jetzt, nun wirklich „den Endspurt“ einlegen, so der Leiter der Paderborner Agentur für Arbeit. Die meisten Jugendlichen hätten bereits eine berufliche oder anderweitige Perspektive für die Zeit nach den Sommerferien gefunden.

Thiele: „Es gilt, sich als Ausbildungsbetrieb attraktiv zu machen, um jetzt noch Auszubildende zu finden. “ Allen Arbeitgebern, die in diesem Jahr ihre Ausbildungsstellen nicht oder nicht vollständig besetzen konnten, rät er, ihre Strategien zur Gewinnung von Nachwuchskräften zu überdenken. Denn: „Wir haben schon seit längerer Zeit einen Wechsel von einem Arbeitgeber- zu einem Arbeitnehmermarkt. “

Die Auswahlmöglichkeit für die Jugendlichen ist groß. Rein rechnerisch kommen auf 100 unbesetzte Stellen 46 unversorgte Bewerber. Diese Relation lag Ende Juli 2021 bei 60 unversorgten Bewerbern auf 100 freie Stellen.

Orientierung in Sachen Ausbildung bietet die digitalen Berufsorientierungsplattform im Kreis Paderborn. Hier präsentieren nach Angaben der Agentur für Arbeit bereits mehr als 300 Aussteller der Region ihre Angebote und geben Tipps und Tricks rund um den Übergang von der Schule in die Berufswelt. Die Ausbildungsmesse Connect findet in diesem Jahr vom 22. bis 24. September im Schützenhof in Paderborn statt.