17 Sportler der TuRa Elsen starten bei den Special-Olympics-Landesspielen in Bonn

17 Sportler mit Handicap und fünf Betreuer der TuRa Elsen sind am Mittwoch, 7. September, nach Bonn zu den Landesspielen 2022 von Special-Olympics-NRW gereist. Vor dem zum vierten Mal veranstalteten größten inklusiven Sport-Ereignis in unserem Bundesland vom 7. bis zum 10. September hatte die TuRa-Delegation jedoch noch einen wichtigen Termin in Paderborn wahrzunehmen.

Bei einem Empfang vor dem Rathaus durch Paderborns zweite stellvertretende Bürgermeisterin Sabine Kramm stimmte sich auch Michael Jähnert auf die Spiele in Bonn ein. Er war vor zehn Wochen Teilnehmer an den in Berlin ausgetragenen Nationalen Spielen von Special-Olympics-Deutschland und gehört auch zur TuRa-Delegation bei den Landesspielen.

In Bonn ebenfalls am Start ist Carsten Beilfuß. Der Leichtathlet freut sich besonders auf „die sportlichen Wettkämpfe, die Eröffnungsfeier und die Athleten-Disco“. Sein Ziel: „Ich möchte Spaß haben und genießen, dass ich dabei sein kann.“

Sabine Kramm streift das Athleten-Shirt über

Auf der Rathaustreppe gab die zweite stellvertretende Bürgermeisterin den Sportlern eine Motivationsspritze mit auf den Weg. „Die ganze Stadt steht hinter Ihnen und drückt die Daumen“, sagte Kramm. Das im Gegenzug übergebene rote Athleten-Shirt streifte die Stadtrepräsentantin unter den Anfeuerungsrufen der Sportler sogleich über.

Eva Kremliczek, Vorsitzende des Fördervereins Special-Olympics-Paderborn, nahm den TuRanern das Versprechen ab, in Bonn gemäß des Mottos der Special-Olympics-Bewegung „euer Bestes zu geben“. Matthias Brumby von TuRa-Elsen-Inklusionssport sagte dies postwendend zu: „Es sind unsere vierten Landesspiele, und wir werden Paderborn in Bonn bestens vertreten. Möglich gemacht hat unsere lückenlose Teilnahme an den NRW-Spielen nicht zuletzt das Engagement von Stadtsportverband, Förderverein Special-Olympics-Paderborn und den Caritas Wohn- und Werkstätten. Für deren regelmäßige Unterstützung unserer Special-Olympics-Aktivitäten sind wir sehr dankbar.“

Wettkämpfe mit 2000 Athleten

Neben den Wettkämpfen in 15 Sportarten werden in Bonn für alle Beteiligten die Eröffnungsfeier am Mittwochabend im „Telekom Dome“ mit dem Entzünden des Olympischen Feuers und die Abschlussfeier am Samstagnachmittag auf dem Münsterplatz Gänsehaut-Momente sein. Wer Gelegenheit hat, kann am besonderen inklusiven Miteinander der insgesamt mehr als 2000 Athleten, Trainer und Helfer bei den Landesspielen – deren erste Ausgabe übrigens 2015 in Paderborn stattfand – teilhaben. Der Eintritt zu allen Wettkämpfen und Veranstaltungen des attraktiven Rahmenprogramms ist frei.