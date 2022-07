Großes internationales Forschungsprojekt zur Paderborner Domkrypta

Begleitend dazu entsteht an der Theologischen Fakultät Paderborn ein Sammelband, der die Paderborner Domkrypta in die Baugeschichte des Domes und die Krypten-Entwicklung in Europa einordnet.

Darin kommen Fachleute aus Archäologie und Denkmalpflege, Geologie und Physik, Architektur und Vermessungstechnik, Kunst- und Kirchengeschichte sowie Liturgiewissenschaft und Praxis zu Wort. Die Herausgeber des Bandes, der Kunsthistoriker Prof. Dr. Norbert Börste sowie der Liturgiewissenschaftler Prof. Dr. Stefan Kopp und sein Team, haben den Paderborner Dom zu einem ihrer zentralen Forschungsschwerpunkte gemacht. Mit der Fertigstellung der Krypta zum Liborifest 2023 soll auch der Sammelband vorliegen und die faszinierende Geschichte der „Herzkammer“ des Erzbistums Paderborns bis heute erzählen.

Eine der größten Hallenkrypten in Deutschland

Die Paderborner Domkrypta gehört mit 32 Metern Länge neben der Bamberger Krypta zu den größten nicht unterteilten Hallenkrypten in ganz Deutschland. Nur die Krypta unter dem Kaiserdom in Speyer ist um vier Meter länger als die Paderborner.

1915 erfolgten die ersten Ausgrabungen durch den Kunsthistoriker und Theologen Prof. Alois Fuchs, damals Mitglied des Paderborner Metropolitankapitels. Es folgten weitere Bauuntersuchungen im Zuge der Renovierungen nach dem II. Weltkrieg (1955/56) durch Dr. Wilhelm Tack, ebenfalls Kunsthistoriker, Theologe und Probst der Gaukirche, der sich zeitlebens mit der Baugeschichte des Doms beschäftigte.

Als erster Facharchäologe erforschte Prof. Uwe Lobbedey im Rahmen der Großrestaurierung des Domes 1983 die Krypta. „Die von ihm postulierten Bauphasen stehen heute fest und werden gar nicht mehr in Frage gestellt“, stellt Dr. Sveva Gai, LWL-Stadtarchäologin in Paderborn, fest. Lobbedey öffnete die Grabungsflächen von 1915 erneut und arbeitete die Architekturgeschichte akribisch auf.

Ältere Erkenntnisse, neuere Methoden

Nun wird in Teamarbeit die Gelegenheit genutzt, ältere Erkenntnisse mit neueren Methoden aus mehreren Disziplinen gemeinsam zu untersuchen. Mithilfe dieser interdisziplinären Methoden wurden im Rahmen eines internationalen Forschungsprojektes zu den Glasfenstern des Paderborner Doms archäologische Glasfunde, aber auch Mörtelproben aus dem Paderborner Dom mit modernsten Techniken analysiert, wobei die Proben in einer Kooperation mit Forschungseinrichtungen in Kanada, den USA und Thailand untersucht wurden.

Aber auch bei Untersuchungen an der Bartholomäus-Kapelle wurde auf internationaler Ebene kooperiert und die Forschungen durch geologische Untersuchungen wie Herkunftsanalysen mit mikropaläontologischen Methoden der Mauersteine, Mörtel und Bodenfliesen des Paderborner Doms bis hin zur digitalen 3D-Vermessung ergänzt.

Dieses Verfahren des Teamworks wird nun auch bei der aktuellen Krypta-Forschung eingesetzt. Kooperationspartner sind neben den Paderborner Verantwortlichen des Erzbistums (Metropolitankapitel und Bauamt), der Theologischen Fakultät sowie der Erzbischöflichen Akademischen Bibliothek die Bauleitung, die Bauforschung und LWL-Denkmalpflege in Münster, die LWL-Stadtarchäologie Paderborn und die Paderborner Restaurierungsunternehmen ars colendi und Glasmalerei Peters. Über Westfalen hinaus wirken daran das Institut für Geologie und Paläontologie der Universität Bochum, die Fakultät für Denkmalpflege der TH Köln, die Physikalischen Institute der Universität Bonn und der Louisiana State University, USA, sowie das Institut für Kunstgeschichte der Universität Straßburg mit.