Großes Weihnachtskonzert des Polizeichores Paderborn

Das Blechbläserquintett „Brass Five“ eröffnete den Abend mit dem Stück „A Carol Fantasy“ und einer Suite aus „Der Nussknacker“, bevor der Vorhang gelüftet wurde und die beteiligten Chöre dahinter erschienen. Zum Polizeichor als Gastgeber gesellten sich Sangesgruppen aus Herbram, Schloß Neuhaus, Nordborchen und der Frauenchor „Fine Art“, die an manchen Stellen gemeinsam Lieder wie „Heilige Nacht“, „Wenn aus des Himmels Höhen“ oder „Hoch tut euch auf“ zum Besten gaben. Diese besinnlichen Stücke wurden dabei häufig von den Bläsern oder Julia Reingardt am Flügel begleitet, was die Songs noch einmal voller wirken ließ und so ihre ganze Wirkung entfalten konnten.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch