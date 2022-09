Grün-Weiß Paderborn feiert mit Ingolf Lück

Ingolf Lück unterhielt am Samstag im Audienzsaal des Schlosses in Neuhaus Mitglieder des SC Grün-Weiß Paderborn. Damit holte er seinen der Pandemie zum Opfer gefallenen Auftritt nach.

Ingolf Lück, bekannt durch mehr als 30 Jahre in Film und Fernsehen, trat im Rahmen seines Programms „Sehr erfreut! Die Comedy-Tour 2022“ am Samstagabend im Schloss- und Auenpark auf. Neben zahlreichen Anekdoten aus seiner Jugend nahm Lück die Zuschauer auch humorvoll in den modernen Sport, zum Cannabis in Amsterdam und ins aktuelle Fernsehprogramm mit.

Dabei war sein Auftritt ursprünglich für die Jubiläumsfeier geplant, die dann abgesagt werden musste. Ehe die Pandemie die Planungen des SC Grün-Weiß Paderborn zunichte machte, waren damals bereits etwa 400 Karten verkauft worden. Zwei Jahre später wurde der weiter bestehende Vertrag genutzt, um als nachträgliche Feier und als Auftaktveranstaltung des bevorstehenden 75. Paderborner Osterlaufes etwa 80 vorab angemeldeten Zuschauern einen gelungenen Comedy-Abend zu bereiten.

Auch Wolfgang Krenz, Ehrenpräsident des SC, zeigte sich erfreut über die gelungene Organisation des Abends. „Wir sind zufrieden, es jetzt so geregelt zu haben, wie wir es als Verein regeln konnten“, sagte er.

Großer Aufwand

Dabei bedeute die Vorbereitung eines solchen Events stets einen großen Aufwand für einen Verein wie den SC. Besonders die steigenden Energiepreise sowie die „Nachwehen“ der Pandemie im Fitnessbereich stellten finanzielle Herausforderungen dar, die jeden Sportverein betreffen würden. Dennoch gibt sich der Ehrenpräsident kämpferisch und sagte optimistisch: „Das Gute ist: Wir sind Sportler. Wie haben immer gelernt, zu kämpfen, um weiterzukommen.“

MEHR ZUM THEMA Führungswechsel beim SC Grün-Weiß Paderborn Kaiser folgt auf Krenz

Anstelle des Kampfes stand am Samstagabend jedoch die gute Laune im Vordergrund: Schon zum Einstieg in sein Programm bemerkte Ingolf Lück die überaus gute Stimmung in Paderborn, schließlich habe der SCP ja in der 2. Liga gewonnen, und förderte die gute Stimmung mit zahlreichen Sprüchen rund um seine Heimatstadt Bielefeld und peinliche Erinnerungen an seine Grundschulzeit. Und da seien ja noch die Schwierigkeiten beim Einstieg in den Sport, die bereits bei der Wahl des Schuhwerks anfingen und vom Laien in Anbetracht von Smartwatch-Technik und Trainingsplan bereits Höchstleistungen erforderten.

Angesichts der guten Stimmung im Publikum konnte Lück schließlich auch seine These, dass Ostwestfalen zum Lachen in den Keller gehen und sich dort noch ein zusätzliches, tieferes Loch schaufeln, in seinem 60-minütigen Programm gekonnt widerlegen.