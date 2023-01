Gründer holen balinesisches Lebensgefühl an die Pader

Paderborn

Bali ist nicht nur angesichts des derzeitigen Schmuddelwetters ein Sehnsuchtsort. Sonne, Strand und Meer sowie die Leichtigkeit des Insellebens in Indonesien faszinieren auch Jonas Bernhart-Mader und Leon Jürgens – entsprechend schnell war den Paderborner Jungunternehmern klar, in welche Richtung ihr Start-Up gehen wird. Brekky soll balinesisches Frühstücksgefühl in heimische Küchen bringen.