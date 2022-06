Grundschule Josef in Paderborn-Schloß Neuhaus bleibt katholisch

An allen katholischen Bekenntnisschulen, an denen vier Jahre in Folge weniger als die Hälfte der Schüler katholisch sind, fragt die Stadt die Eltern, ob die Schulart umgewandelt werden soll. Bei der Grundschule Josef war das diesmal zum zweiten Mal der Fall. Stimmberechtigt waren 355 Personen, für eine Umwandlung wären 178 Ja-Stimmen nötig gewesen. Es waren aber letztlich nur 32. Allerdings fiel die Wahlbeteiligung mit 43 Prozent sehr gering aus, insgesamt nur 150 Stimmen wurden überhaupt abgegeben. Die Stadt ermittelte das Ergebnis per Briefwahl.

