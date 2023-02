Grünen-Politikerin Creuzmann hört GEW Paderborn zu

„Die Zwei-Klassen-Gesellschaft in den Lehrerzimmern muss aufhören. Die finanziellen Unterschiede zwischen angestellten und verbeamteten Lehrkräften werden seit Jahrzehnten größer“, sagt Anett von Gernet. Sie ist Realschullehrerin und aktive Gewerkschafterin in der GEW Paderborn. „Das betrifft in Nordrhein-Westfalen zwanzig Prozent unserer Kollegen und Kolleginnen. In Zeiten massiven Lehrermangels erwarten wir ein schnelles Ende dieser Ungerechtigkeit, um den Lehrberuf attraktiver zu machen“, führt sie fort.

Zusammen mit Uta Fechler von der GEW Höxter wollten die Kolleginnen von der Landtagsabgeordneten wissen, wann diese Ungleichheit endlich beseitigt wird und was sie konkret gegen den Missstand tun möchte. Uta Fechler, selbst auch angestellte Realschullehrerin, fasst zusammen: „Angestellte verdienen monatlich zwischen 500 und 1000 Euro netto weniger, das wirkt sich auf die Rente aus. Jede von den Tarifbeschäftigten erkämpfte Lohnerhöhung wird 1:1 auf die Beamten übertragen. Da diese keine Sozialabgaben zahlen, wachsen deren Gehälter viel schneller. Üppige Familien- und Heiratszuschläge sind nur für Beamte vorgesehen und eine Beförderung rechnet sich für Angestellte oft erst nach Jahren.“ Dementsprechend gelte der Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit immer noch nicht.

Die Gewerkschafterinnen freuten sich über die Gesprächsbereitschaft der Grünen Landtagsabgeordneten und hoffen nun auf konkrete Aktivitäten: „Frau Creuzmann hat unsere Probleme verstanden und befürwortet eine gleichwertige Bezahlung für gleichwertige Arbeit. Wir hoffen, dass Sie aktiv auf Finanzminister und Ministerpräsident zugeht. Nur wenn sie sich aktiv für uns einsetzen, entsteht Druck auf die Regierenden, die später mit der Gewerkschaft am Tisch sitzen. Wir werden bis zum Herbst bei den nächsten Tarifverhandlungen weitere Aktionen machen, damit sich die Seite der Arbeitgeber bewegt“, sagte Anett von Gernet.

Die GEW ist mit bundesweit über 280.000 Mitgliedern und in NRW mit 49.000 Mitgliedern die größte Bildungsgewerkschaft. Die Mitglieder arbeiten in pädagogischen und wissenschaftlichen Berufen: In Schulen, Kindertagesstätten, Hochschulen, in der Weiterbildung und sozialpädagogischen Einrichtungen.