Paderborner Sugarkids wählen Vorstand – Stammtisch beginnt wieder

Die Mitglieder der Sugarkids, der „Förderverein für Kinder und Jugendliche mit Diabetes Paderborn“, haben Rita Auffenberg (1. Vorsitzende) und Kathrin Wittenbrink (2. Vorsitzende) in ihren Ämtern bestätigt. Sonja Wiefermann (Schriftführerin) und Sophia Nolte (Kassenwartin) standen für eine weitere Wahlperiode nicht zur Verfügung und wurden durch Lena Balkenhol und Melanie Özyavas abgelöst.

Der Verein möchte Familien mit an Diabetes erkrankten Kindern und Jugendlichen unterstützen und bietet unter anderem die Vernetzung und den Erfahrungsaustausch von Betroffenen und ihren Angehörigen; gemeinsame Veranstaltungen, Feste und sportliche Aktivitäten, Spaß und Spiel sollen dabei an erster Stelle stehen. Außerdem bildet der Verein diabeteserfahrene Babysitter aus und vermittelt diese an Familien.

Ab Juli wird auch wieder ein monatlicher Stammtisch etabliert, der coronabedingt über lange Zeit ausgefallen ist. An jedem ersten Dienstag im Monat treffen sich Interessierte und Betroffene ab 20 Uhr in der „Lötlampe“, Warburger Straße 37.

Weitere Informationen zu den Sugarkids unter www.sugarkids-pb.de.