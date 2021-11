„Gute Start-ups brauchen erhöhte Aufmerksamkeit“

Mit einem Anteil von 17 Prozent an der Gesamtzahl der Start-up-Gründungen in Deutschland belegt NRW hinter Berlin und Bayern den dritten Platz. Der Kreis Paderborn liegt in NRW auf dem neunten Platz. Das geht aus dem Start-up-Report 2020 hervor, der jetzt vorgestellt wurde.

„Um NRW bis 2025 zu einer der Top-Ten-Start-up-Regionen in Europa zu machen, müssen wir jungen Unternehmen helfen, schneller zu wachsen und international aktiv zu werden. Mithilfe unseres ambitionierten Scale-up-Programms wollen wir ausgewählte Start-ups auf diesem Weg unterstützen und starke Chancenkapitalgeber und Business Angel noch mehr als bisher für NRW interessieren“, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart.

Im Kreis Paderborn wurden im Vorjahr zehn neue Unternehmen mit innovativen und digitalen Geschäftsmodellen gegründet. 2019 waren es 13. Spitzenreiter in NRW ist Köln mit 98 (2019: 83) Neugründungen vor Düsseldorf mit 76 (51). Bielefeld liegt auf Platz zehn in NRW mit zwölf Neugründungen (9). Landesweit wurden im vergangenen Jahr 478 Gründungen von Start-ups gezählt. Das sind 63 mehr als 2019. Aktiv seien in NRW mehr als 3000 Start-ups, schätzt der Informationsdienst Start-up-detectory.

Die Stadt Paderborn will junge Gründerinnen und Gründer stärker unterstützen. Das wirtschaftliche Ökosystem am Standort Paderborn biete gute Aussichten, Unternehmen nachhaltig für die Zukunft aufzustellen, sagte Bürgermeister Michael Dreier im Gespräch mit Unternehmer Boris Langerbein und Wirtschaftsförderer Frank Wolters. „Mit unseren Aktivitäten im Bereich der Stadtentwicklung, der Wirtschaftsförderung und mit den Anregungen aus der Wirtschaft legen wir heute die Grundsteine für eine wirtschafts- und gründungsorientierte Zukunft“, sagte Dreier bei dem Besuch der Intilion hub GmbH an der Wollmarktstraße. Dabei spielten sowohl das Zukunftsquartier, der Technologiepark, die gute Zusammenarbeit mit der Wissenschaft und die Vernetzung junger Start-ups mit etablierten Unternehmen die entscheidenden Rollen für gute Rahmen­bedingungen. In dem Bereich arbeiteten 75.000 Menschen, damit sei die Stadt auf einem guten Weg, sagte Dreier.

Intilion-Geschäftsführer Boris Langerbein machte deutlich, dass gute Start-ups eine erhöhte Aufmerksamkeit benötigen, wenn man diese am Standort halten wolle. Mit dem Co-Working-Space und der Businesscommunity „Wollmarktstraße“ setze er genau dort an und versuche, eine Lücke zu schließen: „Zwischen Gründung, zum Beispiel nach dem Gründungscoaching in der ‚Garage 33‘, und der Ansiedlung eines Start-ups, zum Beispiel im Technologiepark, vergeht zu viel Zeit ohne Betreuung im Company Building“, sagte Langerbein. Hier greife das Konzept der Business-Community. In derzeit sechs Büros unterstützen Langerbein und sein Team Gründungsteams dabei, ihr Unternehmen weiterzuentwickeln und für den Markt vorzubereiten.

Frank Wolters, Geschäftsführer der Paderborner Wirtschaftsförderung WFG), erkennt Potenziale vor allem in der Vernetzung von Start-ups mit kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU): „Durch den intensiven Austausch untereinander, der professionell durch Expertinnen und Experten begleitet wird, kreieren wir derzeit ein neues System, um Gründerinnen und Gründer noch früher abzuholen.“ Diese Maßnahme sei ein Baustein, um dem Fachkräftemangel zu begegnen.