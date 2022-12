Gute Umsätze auf Paderborner Weihnachtsmarkt

Bethel Thelen vom Schaustellerverein Paderborn sprach am Freitag von „guten Umsätzen“. Seine Kollegen und er hätten fast den Umsatz aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 erreicht. Die Schausteller seien mit gemischten Gefühlen an die Sache herangegangen und hätten sich gefragt: Wollen die Menschen sich den Weihnachtsmarkt leisten, oder können sie sich ihn überhaupt noch erlauben? Die Leute hätten aber Lust auf den Markt gehabt und dementsprechend sei sein Fazit „sehr positiv“.

Erfolgreiche Kombination mit Verkaufsoffenem Sonntag

Der Weihnachtsmarkt auf dem Dom- und Marktplatz sowie in der Westernstraße hatte am 18. November begonnen und ging am Freitag zu Ende. Die Werbegemeinschaft hatte ihn mit einem Verkaufsoffenen Sonntag am 1. Advent verknüpft. „Die Kombination befruchtet sich gegenseitig enorm“, stellte Thelen fest. An dem Wochenende seien die Umsätze am höchsten ausgefallen.

Frederik Böggemann hat auf dem Paderborner Weihnachtsmarkt Räuchermännchen und Nussknacker aus dem Erzgebirge verkauft. Auch seine Bilanz fiel positiv aus. Foto: Dietmar Kemper

Das Wetter habe im Großen und Ganzen mitgespielt, aber die Schausteller hätten Federn lassen müssen, als es ungemütlich kalt geworden sei und Besucher wegblieben, berichtete Thelen: „Dann lief zwar der Glühwein besser, aber Bier ging gar nicht mehr. Das Wetter darf nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt sein, ideal sind drei, vier oder fünf Grad. “

Die Schausteller hätten es geschafft, genügend Personal aufzutreiben, seien dann aber von der Erkältungswelle vor neue Herausforderungen gestellt worden. „Ich kenne keinen Standbetreiber, der keine Ausfälle gehabt hätte“, sagte Thelen, der mit einem Imbissstand und einem Getränkestand auf dem Weihnachtsmarkt vertreten war.

Wärmende Sachen aus Wolle gefragt

„Die Kälte hat uns in die Hände gespielt“, stellte Iris Kleinschmidt fest. Am Stand „Paderborner Schafstraum“ verkaufte sie mit ihrer Kollegin Kerstin Milenk Handschuhe und Schuhe aus Wolle. „Die Nachfrage war groß, weil es ein Naturprodukt ist –auch Felle, Wärmflaschen und Plüschtiere sind gut gelaufen“, erzählte sie.

Ein paar Meter weiter auf dem Marktplatz herrschte ebenfalls Zufriedenheit. „Alles gut soweit “lautete das Fazit von Frederik Böggemann, der in seinem Stand Räuchermännchen und Nussknacker aus dem Erzgebirge sowie Herrnhuter Sterne verkaufte. Das gute Wetter habe geholfen, nur am Glatteismontag sei es auf dem Weihnachtsmarkt leer gewesen.