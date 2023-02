Haarener Umwelttage, Naturwerkstatt Schloß Neuhaus und Streuobstwiese Dahl ausgezeichnet

„Alle Preisträger haben gemeinsam, dass sie sich nachhaltig und vorbildlich für den Umwelt- und Klimaschutz einsetzen“, sagte Landrat Christoph Rüther bei der Preisverleihung. „Sie zeigen uns, wie Sie sich für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen einsetzen und für die nachfolgenden Generationen sichern. Sie agieren als Vorbilder und motivieren gleichzeitig andere, es Ihnen gleichzutun und sich ebenfalls einzubringen.“

Haarener Umwelttage

Bereits seit 20 Jahren organisiert der Haarener Heimat- und Verkehrsverein den „Haarener Tag der Umwelt“. Hier ist seither das Ziel, sich als Dorfgemeinschaft aktiv für den Erhalt und die Förderung der lokalen Kulturlandschaft und Wälder einzusetzen. Konkret geht es um die Anlage und Pflege von Biotopen, die Verbesserung der Lebensräume für Flora und Fauna, das Generieren von Umwelt- und Klimaschutzwissen durch eigenes praktisches Handeln sowie die Förderung der Liebe zur heimatlichen Natur.

Im vergangenen Jahr wurden durch die vom SV Rot-Weiß Haaren und des Heimat- und Verkehrsverein Haaren organisierte Aktion innerhalb eines Wochenendes 1000 Bäume gepflanzt und mehrere Kilometer Wege und Gräben von Müll befreit. Das Besondere an dem Projekt ist die Aktivierung zahlreicher und vielfältiger Akteure.

Der Umwelt- und Klimaschutzpreis Foto: Umwelt- und Klimaschutz kann nur erfolgreich sein, wenn alle sich einbringen. Auf dieser Idee basiert der Preis für Umwelt- und Klimaschutz des Kreises Paderborn, der 2021 erstmalig vergeben wurde. Bis zu drei Personen oder Institutionen sollen pro Jahr ausgezeichnet werden. Bewerbungen waren bis Ende Juni 2022 möglich. Die Satzung sieht vor, dass die ausgezeichneten Leistungen außergewöhnlich und von öffentlichem Interesse sowie für die Region bedeutungsvoll sein sollen.

2022 fand zum dritten Mal die „Corona-Challenge“ des Sportvereins Rot-Weiß Haaren statt. Hierbei konnten alle Teilnehmenden über einen Zeitraum von vier Wochen Punkte bzw. Kilometer erlaufen und erradeln. So kamen beeindruckende 58.000 Kilometer zusammen. Für diese organisierte der Sportverein eine Gemeinschaftsaktion, bei der 1000 Bäume vor Ort gepflanzt wurden.

„Besonders hervorzuheben ist, dass es sich hierbei um wiederkehrende Maßnahmen handelt, sodass zahlreichen Menschen eine Identifikation mit ihrer lokalen Natur und Landschaft sowie dem gemeinsam Erreichten ermöglicht wird. Dinge, für die man sich selbst aktiv eingesetzt hat, möchte man auch in Zukunft schützen, und gemeinsam Erlebtes bleibt in Erinnerung“, begründete Landrat Christoph Rüther die Auszeichnung in seiner Laudatio.

Naturwerkstatt

Das vier Hektar große Gelände im Schloss- und Auenpark in Paderborn-Schloß Neuhaus wurde nach der Landesgartenschau 1994 von der Naturwerkstatt erhalten sowie zur ökologischen Projektfläche ausgebaut. Hier entstanden über die Jahre verschiedene Kleinstlebensräume, Benjeshecken und Totholzareale für Kleintiere und Insekten sowie themenbezogene Beete für Schmetterlinge und Hummeln. Zudem gibt es einen Medizingarten, eine Streuobstwiese und einen Bauerngarten, in dem zumeist alte und regionale Gemüsesorten angepflanzt und ökologisch bewirtschaftet werden. Dieses fast 100-jährige Biotop mit mehr als 30 verschiedenen Apfelsorten ist ein Hotspot der Artenvielfalt.

Für die Naturwerkstatt nahmen den Preis entgegen: (1. Reihe, von links) Hans-Martin Grother, Annalena Zacharias und Christian Stork mit (von links) Landrat Christoph Rüther und den Ausschussmitgliedern Jörg Schlüter, Hubertus Nolte und Wolfgang Scholle. Foto: Kreis Paderborn/Julian Sprenger

Ziel der Naturwerkstatt ist es, ein Naturerlebnis- und Lernort zu sein, in dem sich Besucher in der Natur wohlfühlen und erholen können. Vor allem die Kinder sollen hier ein Bewusstsein für die Natur, die uns umgibt, entwickeln. Neben dem Naturlehrpfad und den unterschiedlichen Projektflächen ist nun auch das „grüne Klassenzimmer“ in die Naturwerkstatt eingezogen. Das gesamte Gelände wird durch Teilnehmer einer beim Jobcenter angesiedelten Maßnahme gepflegt.

„Die Naturwerkstatt leistet nicht nur mit ihrer wichtigen Bildungsarbeit einen bedeutenden Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz im Kreis Paderborn, sondern mit ihrem Gesamtkonzept. Daher wird sie in diesem Jahr mit dem Preis für Umwelt- und Klimaschutz ausgezeichnet“, erklärte Landrat Christoph Rüther.

Streuobstwiesen Dahl

Gestartet wurde das Projekt Streuobstwiese Dahl durch den damaligen Heimatpfleger Rolf Franzbecker. So wurden in Dahl in drei Projekten 80 Obstbäume an Feldwegen und circa 150 an fünf Standorten auf Streuobstwiesen gepflanzt.

Die praktische Umsetzung wurde im Wesentlichen unter Federführung von Carsten Wittenstein vorgenommen. Auch der Baumbeschnitt wird in der Regel ehrenamtlich durchgeführt. Das Lagerobst kann von jedem gepflückt werden. Zur Erntezeit wird die Presse aktiviert. Der gepresste Apfelsaft wird in 5-Liter-Packungen abgefüllt und zum Eigenverbrauch bzw. an Obstlieferanten abgegeben.

Das Ziel des Projektes ist der Erhalt und die Förderung der Biodiversität sowie der Landschaftsschutz und die Landschaftsgestaltung. Die Streuobstwiesen sind ein Hotspot der Biodiversität. Nach einer Zeit des Verschwindens aus der Landschaft werden sie nun wieder, auch dank öffentlicher Förderung, ins Landschaftsbild eingebracht. Ohne das Engagement vor Ort wäre das so jedoch nicht möglich.

„Herausragend ist hier, dass der gesamte 'Lebenszyklus' von der Pflanzung bis zum Verbrauch ehrenamtlich gestaltet wird. Dabei werden auch Privatgärten mit einbezogen, so dass ca. 1000 Obstbäume im Ort vorhanden sind“, so Landrat Christoph Rüther.