Hakenkreuz-Foto auf Instagram sorgt für Kritik

Mit der Veröffentlichung eines historischen Fotos hat die Stadt Paderborn am Holocaust-Gedenktag (27. Januar) für heftige Reaktionen gesorgt. Auch vulgäre Beleidigungen seien erfolgt. Auf seinem Instagram-Kanal postete das Team der Öffentlichkeitsabteilung der Stadt ein Foto vom Domplatz, auf dem zwei Hakenkreuz-Fahnen zu sehen sind. Das Foto stammt vom Libori-Fest des Jahres 1934 und sollte an die Ausstellung „500 Jahre Libori“ im Stadtmuseum erinnern.

Die Veröffentlichung des Schwarz-Weiß-Fotos sorgte für heftige Kritik, woraufhin das Foto ausgetauscht wurde. Pierre-Marcel Schelper, Ratsherr der Satirepartei „Die Partei“, ist mit dem Vorgehen in dieser Angelegenheit unzufrieden und hat die Stadt um Stellungnahme gebeten. In seinem Schreiben an die Verwaltung heißt es: „Es ist für mich unverständlich, wie Ihre Instagram-Seite an einem Tag, wo in aller Öffentlichkeit die Fahnen in Deutschland auf halbmast geflaggt sind, ein Foto von Libori 1934 voller Hakenkreuzfahnen gepostet wird.“