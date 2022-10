Haltestellenmasten im Hochstift ein Fall für das Schwarzbuch

Die eckigen Masten für die Haltestellenschilder in den Kreisen Paderborn und Höxter haben es in die 50. Ausgabe des so genannten Schwarzbuchs geschafft. Der Bund der Steuerzahler hat das Buch mit dem Titel: „Die öffentliche Verschwendung“ am Mittwoch vorgestellt.

Die eckigen Masten an Bushaltestellen in den Kreisen Paderborn und Höxter mussten durch runde ersetzt werden.

Darin listet der Verband elf Fälle aus Nordrhein-Westfalen auf, die aus seiner Sicht Verschwendung öffentlicher Mittel darstellen.

Auch Ostwestfalen-Lippe kommt in den Beispielen für Steuerverschwendung vor. Rund statt eckig: In den Kreisen Paderborn und Höxter müssen 800 Masten an Bushaltestellen ersetzt werden – weil sie eckig sind und nicht rund. 220.000 Euro kostet der Austausch der erst 2013 installierten Masten, an denen die Fahrpläne hängen. Laut einer Richtlinie müssen solche Masten aus Sicherheitsgründen rund sein, was dem Landesbetrieb Straßen NRW nach sieben Jahren aufgefallen sei.

Wasserspiel: Die klamme Stadt Neukirchen-Vluyn hat sich ein fast 300.000 Euro teures Wasserspiel gegönnt – finanziert auf Pump aus dem Corona-Rettungsschirm. Statt schattenspendende Bäume zu pflanzen, wurden auf dem Vluyner Platz in der Innenstadt „barrierefreie“ Wasserfontänen installiert. Nach wenigen Tagen musste das Wasserspiel wegen eines Defekts bereits abgeschaltet werden. „Was hat ein Wasserspiel mit Pandemie-Bekämpfung zu tun?“, fragt der Steuerzahlerbund.

Rathaussanierung: Das Rathauszentrum in Rheine ist Rathaus, Einkaufszen­trum und Bücherei zugleich. Der 70er-Jahre-Bau soll saniert werden. Statt 24 Millionen Euro liegen die Kosten vier Jahre später bereits bei 81 Millionen.

Balkantrasse: Mit einer Aussichtsplattform und ei­ner Rampe will Burscheid Radwanderer vom Radweg „Balkantrasse“ in seine Innenstadt locken. Mehr als 800.000 Euro soll das kosten. Doch zum Verweilen werde die Plattform an der Hauptverkehrsstraße kaum einladen – dafür gibt es Verkehrslärm und Abgase.

Lehrgang: Die Arbeitsagentur in Krefeld habe eine arbeitslose Frau partout in einen Lehrgang gegen Langzeitarbeitslosigkeit schicken wollen – vier Monate vor deren Eintritt in die Rente. Immerhin: Die Intervention des Bundes der Steuerzahler habe die Behörde dazu gebracht, von der Maßnahme abzusehen.

Der Steuerzahlerbund sprach sich für die Schaffung eines neuen Straftatbestandes aus: den der Haushaltsuntreue. „Selbst krasse Fälle können derzeit strafrechtlich nicht geahndet werden“, so Landesvorsitzender Erik Steinheuer.

Problematisch seien ne­ben schlechter Planung von Bauprojekten grundsätzlich Förderprogramme, bei de­nen die Kommunen nur einen geringen Eigenanteil tragen. Dies verleite zur „Förderitis“, dem Ausschöpfen von Mitteln für Dinge, die Kommunen sonst nicht in Auftrag geben würden.