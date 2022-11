Handwerk ehrt Carsten Linnemann

Die Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe hat dem heimischen CDU-Politiker Carsten Linnemann das Goldene Ehrenzeichen verliehen. Laudator war der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer. Linnemanns Beharrlichkeit und Weitsicht sei es zu verdanken, so Hauptgeschäftsführer Michael Lutter, dass wichtige Weichen für den Fortbestand und die positive Weiterentwicklung des Handwerks gestellt wurden. Insbesondere die Wiedereinführung der Meisterpflicht in zwölf Berufen sei seinem Einsatz zu verdanken.

Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens der Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe an den Paderborner CDU-Bundestagsabgeordneten und ehemaligen Bundesvorsitzenden der CDU-Mittelstandsvereinigung, Carsten Linnemann, in der Paderborner Kaiserpfalz: (von links) Kreishandwerksmeister Mickel Biere, Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Carsten Linnemann sowie Michael Lutter, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft.

Großer Bahnhof für Carsten Linnemann in der Paderborner Kaiserpfalz: Im ehrwürdigen Ambiente und am für Paderborn historisch bedeutenden Ort waren am Freitagabend Vertreter aus Handwerk, Politik, Kirche, Wirtschaft, Handel und Gesellschaft ebenso vertreten, wie dessen Eltern, Katharina und Antonius Linnemann.