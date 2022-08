Handwerker-Brief  sorgt in Paderborn für Empörung

„Wir tragen die Entscheidung der Bundesregierung ausdrücklich mit, massive Sanktionen als Reaktion gegen den brutalen Angriffskrieg zu verhängen und stellen uns ausdrücklich hinter diesen Kurs“, heißt es in einer Stellungnahme, die Kreishandwerksmeister Mickel Biere und Hauptgeschäftsführer Michael H. Lutter unterzeichnet haben.

„Es ist die internationale Verantwortung Deutschlands, die brutale und kriegerische Aggression Russlands nicht nur aufs Äußerste zu verurteilen, sondern auch entscheidende Maßnahmen gegen dieses zu verurteilende Vorgehen vorzunehmen. Die durch dieses Handeln entstehenden Einbußen sind uns bewusst und wir sind bereit, diese für die Verteidigung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und für die Verteidigung des politischen Miteinanders auf dieser Welt in Kauf zu nehmen“, heißt es in der Stellungnahme.

„Wir verurteilen die Instrumentalisierung der öffentlichrechtlichen Kreishandwerkerschaften für politische Eigeninteressen ihrer handelnden Personen. Die in den besagten Briefen publizierten politischen Parolen haben in unseren Augen nichts mit der Vertretung handwerklicher Interessen zu tun. Die in den besagten Briefen publizierten politischen Parolen haben in unseren Augen nichts mit der Vertretung handwerklicher Interessen zu tun. Die deutlich erkennbaren rechtspopulistischen Züge finden keinerlei Zustimmung in unseren Reihen“