Handwerker werben für Ausbildung im Kreis Paderborn

Bad Lippspringe/Paderborn/Delbrück

Mit der Stippvisite in der jüngst an den Standort Bad Lippspringe umgesiedelten Inklusions-Brauerei starteten Handwerkskammerpräsident Peter Eul und Carl-Christian Goll, Geschäftsführer Berufsbildung der Handwerkskammer OWL, ihre „Ausbildungstour“ im Kreis Paderborn. Mit im Gepäck: die Ausbildungsurkunde, die in diesem Jahr erstmals an Betriebe verliehen wird.

Von Corinna Langkammer