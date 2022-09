Ärger mit E-Scootern: Handy-App soll helfen

Die Stadt Paderborn bringt eine App heraus, wo man nicht sachgemäß abgestellte E-Scooter melden kann. Bis Ende des Jahres will die Stadt die digitale Beschwerdeplattform an den Markt bringen.

Mehrfach im Monat gibt es Beschwerden über rücksichtslose Roller-Fahrer, die Fahrzeuge unachtsam abstellen oder durch ihrer Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer behindern. Die Stadt arbeitet an einem Konzept, wie es mit den hippen Leihrollern nach Ablauf der Sondernutzungserlaubnis in einigen Wochen weiter gehen soll. Eines ist jetzt schon klar: Es wird Veränderungen geben. Unter anderem ist eine Handy-App in Arbeit, mit der Bürger falsch geparkte oder auch in der Pader liegende Scooter schnell und unkompliziert melden können.