Handys von Kindern gestohlen: Polizei nimmt in Paderborn einen Tatverdächtigen fest

Aufmerksame Zeugen und eine Handy-Ortung halfen: Die Polizei hat am Mittwochabend einen Tatverdächtigen festgenommen, der in der Maspernhalle Handys von mehreren Kindern gestohlen haben soll. Zudem gab es in Paderborn Einbrüche in einen Kindergarten und eine Bäckerei.

Der 40-jährige Mann steht im Verdacht, während des Trainings die Handys aus der Umkleide entwendet zu haben, wie die Polizei weiter berichtet. Auf sein Konto gehen vermutlich auch einige ähnliche Taten aus den vergangenen Wochen.

Einer Zeugin fiel der fremde Mann gegen 18 Uhr in den Umkleideräumen auf. Er suchte offensichtlich in den Taschen und der Bekleidung der trainierenden Kinder. Als die Zeugin den Mann ansprach, verließ er wortlos den Raum. Wenig später wurde festgestellt, dass mehrere Handys aus den Taschen der Kinder fehlten.

Junge folgt Tatverdächtigen mit dem Rad

Nach dem Training bemerkte ein 13-Jähriger den Tatverdächtigen, der die Sporthalle verließ. Der Junge folgte dem Mann mit seinem Fahrrad bis zur Theodorstraße, wo er ihn aus den Augen verlor.

Zwischenzeitlich war die Polizei informiert worden und ein Vater ortete das gestohlene Handy seines Kindes an der Fürstenbergstraße. Dort entdeckte eine Polizeistreife den beschriebenen Tatverdächtigen. Als er den Streifenwagen sah, warf er einige Gegenstände in einen Hausbriefkasten. In dem Briefkasten fanden die Polizisten mehrere Handys und ein Tablet. Die Beamten nahmen den 40-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam.

Drei der aufgefundenen Handys stammten aus der Sporthallen-Umkleide. Die Mobiltelefone wurden per Gesichtserkennung oder Fingerabdruck den Kindern zugeordnet und wieder ausgehändigt. Alle anderen sichergestellten Handys und auch das Tablet identifizierte die Kripo als Beute von Diebstählen aus nicht verschlossenen Autos. Der 40-Jährige war bereits vergangene Woche nach Diebstählen aus Umkleiden in Sporthallen als Tatverdächtiger identifiziert worden. Gegen ihn laufen mehrere Strafverfahren wegen Diebstahls.

Tablets aus Kindergarten gestohlen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist am Bonifatiusweg in einen Kindergarten eingebrochen worden.

Die Täter kletterten über den Zaun der Einrichtung und brachen an der Rückseite des Gebäudes ein Fenster auf. Sie suchten in den Räumen nach Wertsachen und brachen Schranktüren auf. Aus dem Kindergarten wurden Tablets entwendet.

Tresor aus Bäckerei gestohlen

An der Hatzfelder Straße ist in der Nacht zu Freitag in eine Bäckereifiliale eingebrochen worden. Der oder die Täter drangen durch einen Nebeneingang in das Wohn- und Geschäftsgebäude ein. Sie gelangten in einen Nebenraum der Bäckerei und hebelten einen kleinen Tresor aus der Verankerung. Der Safe wurde gestohlen. Die Tat fiel gegen 5.20 Uhr auf.

Sachdienliche Hinweise für beide Fälle nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.