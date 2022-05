Hat kostenloses Busfahren in Paderborn Zukunft?

Bitte einsteigen: Seit zwei Jahren schon kann man in Paderborn jeweils am ersten Samstag im Monat kostenlos mit den Bussen fahren. Jetzt wird diskutiert, ob das Angebot verlängert wird. Bitte einsteigen: Seit zwei Jahren schon kann man in Paderborn jeweils am ersten Samstag im Monat kostenlos mit den Bussen fahren. Jetzt wird diskutiert, ob das Angebot verlängert wird.

Foto: Ingo Schmitz