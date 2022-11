Heimatbühne Paderborn lädt zur Karnevalseröffnung ein

Nach einer Session 21/22, die aufgrund von Corona nicht stattfinden konnte, startet die Heimatbühne am Samstag, 12. November, im Forum des Hotel Arosa in die neue Session. Es wird ein karnevalistisches Programm aus Comedy, Büttenreden und Musik geben.

Die Gäste können sich auf den belgischen Comedian Edgar Andres, besser bekannt als „Ne Bonte Pitter“, mit seinem karnevalistischen Programm freuen. Ebenso wird Michael Larsen mit seiner Gitarre moderne und auch klassische Karnevalsmusik spielen. Aber auch ein lokaler Büttenredner mit seiner Tochter wird vom Leben in und um Paderborn berichten, und schließlich wird auch ein neuer Senator ernannt.

Da der „Orden ohne Namen für einen guten Namen“ in diesem Jahr noch nicht offiziell vom Ordenskapitel an den Paderborner Bürgermeister Michael Dreier verliehen wurde, wird das im Februar bei der Närrischen Paderstadt am 10. Februar 2023 in der Paderhalle nachgeholt.

Neben dem Paderborner Elferrat dürfen auch die Tanzgarde, das Solomariechen Lynn Wölfer und die Showtanzgruppe der Heimatbühne nicht fehlen. Mit einem neuen „Überraschungsprogramm“ werden sie den offiziellen Teil der Veranstaltung beenden. Im Anschluss wird die Live-Band D-lite mit Michael und Elli Ernst noch einige Stunden für Tanzmusik sorgen.

Für das leibliche Wohl sorgt das Team des Hotel Arosa mit einem Buffet und kühlen Getränken. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten gibt es unter www.heimatbuehne-paderborn.de