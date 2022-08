Heimatfreunde „Schöne Aussicht“ suchen neuen König

Zwei Tage wird im Haxtergrund in Paderborn gefeiert

Paderborn

Die Heimatfreunde „Schöne Aussicht“ feiern nach der gegebenen Coronazwangspause Samstag und Sonntag, 13. und 14. August, ihr jährliches Heimatfest im und am Vereinshaus im Haxtergrund in leicht geänderter Form. Dazu laden der neu gewählte 1. Vorsitzende Wolfgang Just und der Vorstand alle Mitglieder und Gäste ein.