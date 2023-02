Heimatpflege spendet Kalendererlös für DRK-Kita in Schwaney

Schwaneys Ortsheimatpfleger Hans Josef Knoke hat symbolisch das erste Buch für die geplante Bücherei der DRK-Kita in Schwaney überreicht. Und dazu übergab er den Reinerlös des 1. Schwaneyer Fotokalenders als Startkapital für das Projekt.

Das freute die Leiterin der DRK-Kita Schwaney, Claudia Brinker, besonders: „Wir möchten eine kitaeigene Bücherei anlegen. Ohne Spenden könnten wir dies nicht realisieren. Jetzt haben wir ausreichend Startkapital“, erzählt sie.

Der Fotokalender war im vergangenen Jahr auf Initiative des Ortsheimatpflegers aus einer Auswahl von fast 180 Foto-Einsendungen Schwaneyer Hobbyfotografen entstanden. Mitglieder des Heimatpflegeteams und ein Profi-Fotograf hatten bei der Bildauswahl die Jury gebildet.

Die DRK-Kita in Schwaney wurde 2021 eröffnet, als immer höherer Bedarf an Kitaplätzen in dem Ort entstanden war. Das Ausleihen der Bücher soll immer jeweils freitags stattfinden. Die Kinder können sich dort ein Buch ausleihen und es für jeweils eine Woche mit nach Hause nehmen.

Claudia Brinker: „Bücher sind so wertvoll, und wir merken, dass viele Eltern durch die laufenden Kosten, die derzeit immer höher werden, gar nicht mehr die Möglichkeit haben, gute Kinder- und Bilderbücher zu kaufen.“ Die Bücherei soll sowohl den U3- als auch den Ü3-Bedarf abdecken. Hans Josef Knoke freute sich, dass der Erlös für so einen pädagogisch wertvollen Zweck verwendet wird und schenkte der Einrichtung einen Fotokalender.