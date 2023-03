Der Kreis Paderborn verleiht auch in diesem Jahr – zum 5. Mal in Folge – den Heimatpreis an Personen, Gruppen oder Organisationen, die sich besonders und uneigennützig für die Heimat engagieren. Dotiert ist er mit insgesamt 10.000 Euro.

Möglich ist das nach Angaben des Kreises, weil die Landesregierung ihre Heimatförderung für die kommenden Jahre verlängert. Voraussichtlich rund 33 Millionen Euro stehen laut dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW jährlich für 2023 bis 2027 zur Gestaltung der Heimat vor Ort, in Städten und Gemeinden und in den Regionen zu Verfügung.

Auch der Paderborner Kreistag machte in seiner jüngsten Kreistagssitzung den Weg frei für neue Initiativen und Ideen in Form des Heimatpreises. In diesem Rahmen wird jährlich ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro auf bis zu drei auszeichnungswürdige Vorschläge verteilt.

Ab sofort können formlose Anträge mit der Beschreibung des Projektes bzw. der besonderen Verdienste online gestellt werden: www.kreis-paderborn.de/heimatpreis2023.

Eine Antragstellung ist auch per E-Mail an [email protected] oder postalisch an Kreis Paderborn, Kulturamt, Aldegreverstraße 10-14, 33102 Paderborn, möglich. Die Vorschlagfrist endet am 30. Juli 2023.