Heimatverein Nesthausen ehrt Mitglieder

Die Generalversammlung äußerte sich mehrheitlich positiv ob des gelungenen Jubelfestes, aber auch des Oktoberfestes und des Weihnachtsmarktes. Aus den Reihen der Mitglieder wurden nach langjähriger Vereinsmitgliedschaft folgende Mitglieder zu Ehrenmitgliedern ernannt: Eugen Riese, Johannes Gladbach, Johannes Kubis, Wilfried Hagenhof, Helmut Brüseke, Anton Altenhöfer, Heinz Giesguth, Reinhold Brüseke, Günther Steinberg, Willi Koch, Ulrich Lüke und Norbert Agnesens.

Schriftführer, Kassierer und Geschäftsführer kamen nach der Begrüßung nacheinander zu dem gleichen Fazit, dass das Jubeljahr aus Vereinssicht als gelungen bezeichnet werden kann. Einzelne Kritikpunkte blieben dennoch bestehen, sodass der Vorstand im aufgenommenen Vereinsjahr weiterhin Änderungen vorschlagen wird, um das gute Miteinander weiter zu fördern und die Werte des Vereins weiter hoch zu halten, heißt es in einer Mitteilung des Heimatvereins.

Die Vorschau auf das kommende Vereinsjahr steht im Fokus der etablierten traditionellen Veranstaltungen. Nach der abgehaltenen Jahreshauptversammlung folgt am 25. März um 10 Uhr der Frühjahrsputz, gefolgt vom Osterfeuer am 9. April und dem Maibaumschmücken am 1. Mai, jeweils auf dem Festplatz.