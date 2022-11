Heinz-Nixdorf-Gesamtschule mit Preis ausgezeichnet

„Diese Auszeichnung ist für uns als Schulgemeinde eine große Ehre und ein Verdienst für unsere hervorragende Arbeit im Bereich der Schulentwicklung und Gesundheitsförderung in den letzten Jahren“, sagt Lars Schröder, Schulleiter der Heinz-Nixdorf-Gesamtschule. Schröder verweist in diesem Zusammenhang auch auf die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Schulträger: „Ohne die Unterstützung im Bereich Ausstattung und Gestaltung des Schulgebäudes und des Schulgeländes ist das Erreichen dieser Auszeichnung nicht möglich“.

Fokus auf der Gesundheitsförderung

Im Rahmen eines dreistufigen Bewerbungsverfahrens hat sich die Heinz-Nixdorf-Gesamtschule seit 2021 intensiv mit der Gesundheitsförderung und Präventionsmaßnahmen mit der Schulentwicklung zur „guten gesunden Schule“ befasst. Im Besonderen lag der Fokus auf der Gesundheitsförderung und auf der umfassenden, systematischen Qualitätsentwicklung. Dabei rückten vor allem die gesundheitsförderliche Gestaltung der Aufenthalts- und Arbeitsbereiche, die bewegte Schule, die vielschichtigen Angebote im offenen Mittagspausenbereich und die Resilienz-Arbeit für Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt. Weitere Schwerpunkte lagen auf der Ausweitung der Elternmitwirkung, der Lehrergesundheit und des wertschätzenden Schulklimas.

„Unser Ziel ist es, die Gemeinschaft und die Teamqualität zu steigern, so dass sich alle am Schulleben beteiligten wohlfühlen. Diesen Preis sehe ich als Bestätigung für unser engagiertes Arbeiten in allen Gremien und gelang nur mit der Unterstützung engagierter Schülerinnen und Schüler, Eltern und des gesamten Kollegiums. Außerdem ist der Anreiz geschaffen, am nächsten Bewerbungsverfahren erneut teilzunehmen“, erklärt Edgar Brants, der Didaktischer Leiter an der Schule ist.

Tag der offenen Tür

Am Samstag, 26. November, lädt die Heinz-Nixdorf-Gesamtschule alle Interessierten zum Tag der offenen Tür ein. Das Programm wird von Schulleiter Lars Schröder um 10 Uhr in der Schulaula eröffnet. Interessant ist der Tag der offenen Tür besonders für alle Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen und ihre Eltern sowie für Zehntklässler, die ihr Abitur an der Paderborner Gesamtschule machen möchten. Voraussetzung für den Besuch der gymnasialen Oberstufe ist der Q-Vermerk auf dem Zeugnis der Klasse 10.

Einen besonderen Schwerpunkt des Tages bildet die Vorstellung der schulischen Schwerpunkte. Für die aktuellen Viertklässler gibt es eine Menge spannender Themen zu entdecken: Wie läuft ein typischer Schultag ab? Was macht man eigentlich in Fächern wie Gesellschaftslehre, Chemie oder Informatik? Was ist der Klassenrat und wie sind Arbeitsstunden und der Förder- und Forderunterricht in der Ganztagsschule eingebunden? Diesen und weiteren Fragen können Interessierte auf den Grund gehen.

Abschlussgrillen für Ehemalige

Die Informationsveranstaltungen für die Viertklässler finden um 10 sowie um 11 Uhr in der Aula des A-Gebäudes statt. Nach den Führungen gibt es bei Waffeln und Kaffee viel Zeit und Raum für Gespräche mit der Schulpflegschaft und der Schulleitung in der Mensa, während die Kinder in der Kreativecke Schmuck für den Weihnachtsbaum herstellen.

Besonders spannend auch in diesem Schuljahr ist die Vorstellung der Sekundarstufe II für Realschüler, da sie die Möglichkeit haben, an der Heinz-Nixdorf-Gesamtschule ihr Abitur zu machen. Begrüßt werden sie mit Informationsveranstaltungen zu den wichtigsten Aspekten um 10, 11 sowie um 12 Uhr in der Aula des B-Gebäudes. Bei anschließenden Führungen lernt man die zukünftigen Beratungslehrer, Schüler der Einführungsphase und vor allem die Besonderheiten der Oberstufe der HNGe wie die Projektkurse, das Fach Ernährungslehre oder den Sport-Leistungskurs kennen.

Auch alle ehemaligen Schülerinnen und Schüler sind zum Tag der offenen Tür ins Gebäude B eingeladen, ab 13 Uhr findet mit ihnen ein Abschlussgrillen statt.

Es besteht die Möglichkeit, sich jeweils über einen QR-Code beziehungsweise einen Link für den Tag der offenen Tür der 5er oder der Oberstufe anzumelden. Der Link zur Website der Schule lautet: www.heinz-nixdorf-gesamtschule.de.