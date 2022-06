Heinz Rühmann würde sich am Paderborner Theodorianum wohlfühlen

Paderborn

„Im Chemieraum fühlt man sich wie in der ‚Feuerzangenbowle‘.“ Um an den „Sanierungsstau“ im Gymnasium Theodorianum zu erinnern, verwies die Leiterin Nicole Michaelis am Donnerstag im Paderborner Schulausschuss auf den berühmten Film aus dem Jahr 1944 mit Heinz Rühmann. Das Theodorianum ist noch viel älter, genießt als Schule einen guten Ruf, aber sie ist an vielen Stellen eben nicht mehr modern.

Von Dietmar Kemper