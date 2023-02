Helene-Weber-Berufskolleg verabschiedet Schulleiter

Oberstudiendirektor Andreas Czorny ist nach 38 Dienstjahren am Paderborner Helene-Weber-Berufskolleg in den Ruhestand verabschiedet worden. Die stellvertretende Schulleiterin Alexa Böhmer wird die Schule nun kommissarisch leiten, bis die Nachfolge geregelt ist.

Andreas Czorny seit 2004 an der Spitze der Paderborner Bildungseinrichtung

Auf Einladung von Landrat Christoph Rüther versammelten sich Vertreter der Bezirksregierung Detmold, des Kreises Paderborn, der Elternschaft, der Schülerschaft sowie Kolleginnen und Kollegen des Berufskollegs, um dem Schulleiter einen besonderen und emotionalen Abschied zu bereiten. Die Redebeiträge würdigten die Verdienste von Andreas Czorny, der 2004 Schulleiter am Helene-Weber-Berufskolleg (HWBK) wurde.

Landrat Christoph Rüther hob dabei besonders die ständige Weiterentwicklung des Berufskollegs durch Czorny hervor und wies beispielhaft auf das NRW-weit einmalige Inklusionsprojekt hin, wodurch die gemeinsame Bildung von Jugendlichen mit und ohne Förderbedarf ermöglicht wird.

Ein weiterer Beleg für seine Führungskompetenzen zeigte sich in der letzten Qualitätsanalyse des Landes NRW. Das Helene-Weber-Berufskolleg sei demnach ein Lernort, an dem sich Schülerinnen und Schüler und das Kollegium gleichermaßen mit Wertschätzung begegnen und somit eine Grundlage für den Lernerfolg in Theorie und Praxis gelegt werde, heißt es.

Auf Augenhöhe mit der Schulgemeinde

Schülersprecherin Gülberi Ay und ihr Stellvertreter Mahmut Abdioglu sowie der Elternvertreter Volker Hildesheim unterstrichen, dass Czorny die offene und kommunikative Atmosphäre des HWBK maßgeblich geprägt habe – ein Beleg dafür, dass der Schulleiter sich der Schulgemeinde gegenüber stets auf Augenhöhe respektvoll und wertschätzend gegenüber zeigte.

Die stellvertretende Schulleiterin Alexa Böhmer würdigte stellvertretend für das Lehrerkollegium sein großes Engagement für das Helene-Weber-Berufskolleg. Die Schulband verabschiedete ihn mit einem musikalischen Auftritt zum Lied „Another brick in the wall“ – was perfekt zu seinem pädagogischen Selbstverständnis passt.