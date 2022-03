Paderborn

Sozialdezernent Wolfgang Walter geht davon aus, dass sich mittlerweile bereits 200 Geflüchtete aus der Ukraine im Stadtgebiet Paderborn aufhalten könnten. Genaue Zahlen gebe es derzeit nicht, dafür aber etliche Anfragen bei der städtischen Koordinierungsstelle. Die meisten seien wohl von Angehörigen in Polen abgeholt worden, so Walter. In der Regel seien sie privat untergebracht worden.

Von Ingo Schmitz