NRW-Ministerpräsident auf Wahlkampftour in Paderborn – Parteifreunde und Gegner kommen

Paderborn

Es hätte ein harmonisches Quasi-Heimspiel in der CDU-Hochstift-Hochburg werden können. Doch neben 300 Zuhörern, die den Worten von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) lauschen wollten, kamen am Mittwochabend auch 40 Anhänger der so genannten „Grundrechte“ auf den Paderborner Rathausplatz. Und die hatten nur eins im Sinn: verhindern, dass der Spitzenkandidat der Union Gehör findet.

Von Ingo Schmitz