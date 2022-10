Herbstlibori: 19-Jähriger fällt aus dem Musikexpress

Paderborn

Zu einem Unfall ist es während des Eröffnungstages des Herbstliborifestes in Paderborn am Samstag gekommen. Nach 22 Uhr war ein 19-Jähriger aus bisher ungeklärter Ursache aus dem Musikexpress gefallen. Das bestätigte die Leitstelle der Polizei Paderborn am Sonntag auf Anfrage. Ein Eigenverschulden kann sie derzeit nicht ausschließen.

Von Rajkumar Mukherjee