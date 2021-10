Herbstlibori auf dem Liboriberg

Paderborn

Die Stadt Paderborn hat entschieden, dass es vom 23. bis 31. Oktober Herbstlibori geben wird – und zwar an bekannter Stelle: Auf dem Liboriberg werden nach der Corona-Zwangspause endlich wieder Kirmesbuden und Fahrgeschäfte aufgebaut. Die Werbegemeinschaft Paderborn will zudem am Sonntag, 31. Oktober, in der Innenstadt die Geschäfte öffnen.

Von Ingo Schmitz