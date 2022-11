Herman van Veen begeistert Publikum in Paderborn

Der Niederländer Herman van Veen ist ein Alleskönner. Er ist Musiker, Schriftsteller und auch Maler. Was hat dieses Urgestein der Bühne in mehr als fünf Jahrzehnten nicht alles gemacht. Er hat 180 CDs eingespielt, 80 Bücher verfasst, mehr als 500 Gemälde geschaffen und die Zeichentrickserie mit der Ente Alfred Jodokus Kwak angeregt, dazu weltweit Konzerte gegeben. In der Paderhalle gastierte der Multikünstler Herman van Veen am Samstag mit dem Programm „Mit dem Wissen von Jetzt“.

Niederländischer Multikünstler gastiert mit Band in ausverkaufter Paderhalle

Herman van Veen (3. von links) mit seinen Musikern Jannemien Cnossen (von links), Kees Dijkstra, Edith Leerkes und L. Meijers in der Paderhalle.

Das klingt nach Bilanz eines Lebens, lässt vermuten, er würde Manches anders machen wollen nach dem Blick zurück auf das eigene Leben. Keineswegs, Herman van Veen bleibt sich treu, sein Leben als Künstler heißt sich neu auszuprobieren. Auch mit 77 Jahren steht er am liebsten auf der Bühne, um zu singen. Und zwar in fünf Sprachen. Mühelos wechselt er von der niederländischen Muttersprache ins Deutsche, singt französische Chansons.

Er ist Chansonier, Conférencier, Sänger und Erzähler, eben ein Vollblutentertainer. Das Geheimnis seines Erfolges ist einfach. Herman van Veen ist Humanist und Humorist, er mag die Menschen. Also schaut er auf seine Biografie und das Leben im Allgemeinen zurück, natürlich singt er von den Eltern, seiner Tochter.

Amüsantes aus der eigenen Biografie

Seine Mutter, sie nähte aus schrecklich alter Kleidung schrecklich neue Kleidung, sie war eine Mischung aus Queen Elisabeth, Lady Gaga und Elton John, machte aus seinem Zeugungsakt ein politisches Bekenntnis gegen den Krieg. Ich bin ein Befreiungskind, so der Entertainer, gezeugt 1944. Ich habe keinen Krieg erlebt und ich möchte keinen Krieg erleben. So einfach kann ein politisches Statement sein, auch gegen den Krieg in der Ukraine.

Später singt er mit der Stimme des zehnjährigen Sohnes Herman das Lied „O mein Papa“. Das Publikum in der ausverkauften Paderhalle bebt.

Der Blick zurück ist amüsant, etwa wenn er sich 1966 als arbeitsloser Musiker vom Arbeitsamt mit Band für ein Klezmer-Konzert engagieren lässt und seine Mutter aus Damenunterwäsche rasch Kippas näht. Man kann sich in den Alltag des Herman van Veen einfühlen, auch seine Abneigung teilen, wenn ein schmieriger Typ klingelt und nach der Tochter fragt. Ich habe keine Tochter, lautet seine Antwort. Eine Woche später steht der Typ in seinem Badezimmer. Zum Glück habe sich seine Tochter später in eine Frau verliebt. Viele Väter können seine Gefühle verstehen.

Scheinbar mühelos rockt der 77-Jährige die Bühne, ohne sich zum Alleinunterhalter zu machen. Denn ein weiteres Geheimnis seines Erfolges ist das langjährige Ensemble. Als die Geigenspielerin und Sängerin Jannemien Cnossen „Your Kiss So Sweet“ singt, brandet Beifall auf. Was für eine wunderbare Stimme. Virtuos begleiten auch der Bassist Kees Dijkstra und die Gitarristin Edith Leerkes den Entertainer, alle spielen ihr Solo. Hier tritt ein Team auf, man spürt die musikalische Leidenschaft, ganz gleich, ob Blues, Rock ‘n Roll, Schlager oder eben ein Chanson performt wird.