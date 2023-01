Herz-Jesu-Kirche Paderborn: CDU fordert weitere Restriktionen ein

Die CDU-Ratsfraktion rückt die Problematik im Bereich der Paderborner Herz-Jesu-Kirche mit einem Antrag für die kommende Sitzung des Rates am 9. Februar erneut in den politischen Fokus. In einem Antrag wird die Verwaltung gebeten zu prüfen, wie man von Seiten der Stadt Paderborn die mehrfach diskutierten baulichen Maßnahmen im Bereich des Herz-Jesu-Platzes kurzfristig umsetzen kann.

Belästigungen von Anliegern und Passanten seien im Bereich der Herz-Jesu-Kirche an der Tagesordnung. „Das geht so weit, dass etliche Menschen vor allem in den Abendstunden den Bereich meiden“, sagt der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion Markus Bürger.

Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde wusste sich jetzt nicht anders zu helfen, als „das Lagern auf den Kirchentreppen und den Konsum von Alkohol und Drogen zu untersagen“. Bislang hatte dieser auf eine solche Maßnahme verzichtet. Jetzt wurden trotz eines in der kälteren Jahreszeit festzustellenden Rückgangs an Belästigungen gegenüber Passanten und Anwohnern entsprechende Verbotsschilder aufgestellt.

Anliegers sprechen von „Verweigerungshaltung“

Dazu passen CDU-Erfahrungen aus der jüngsten Mitgliederversammlung der IG Innenstadt am vergangenen Mittwoch (18. Januar). Auch hier sei die Situation am „Herz-Jesu-Platz“ eingehend erörtert worden. Von Anwohnern und Geschäftsleuten wurden die jüngsten Bemühungen des Ordnungsamtes dazu ebenso lobend herausgestellt wie auch die Schaffung einer Streetworker-Stelle durch die Koalition aus CDU und Grünen eben auch für diesen Bereich der Innenstadt.

Heftige Kritik habe es allerdings schon in der Sitzung und vor allem in nachfolgenden Gesprächen daran gegeben, dass die mehrfach angemahnten „baulichen Veränderungen“, vor allem zum Beispiel im Bereich der Fahrradständer, der sich auch die CDU-Fraktion bereits mehrfach angeschlossen hatte, nicht angegangen würden. So sei vom Versetzen der Fahrradhäuschen, dem Entfernen der Überdachung bis hin zu anderen „unbequemeren Fahrradständern“ mehrere Möglichkeiten diskutiert worden. Allerdings letztlich ohne Lösung. Von den Anliegern werde darin eine „Verweigerungshaltung“ gesehen, die bei diesen ein hohes Frustrationspotential auslöse. Dieses gehe – laut der CDU-Mitteilung – so weit, dass von einzelnen Anliegern angekündigt worden sei, dass man sich die Gesamtsituation nur noch in 2023 anschaue. Sollten in diesem Jahr keine Änderungen eintreten, hätten Geschäftsleute die Aufgabe ihrer Ladenlokale angekündigt.

Geschäftsaufgaben verhindern

„Aus unserer Sicht muss eine solche Entwicklung unbedingt vermieden werden“, betont Markus Bürger und ergänzt: „In den vergangenen Jahren ist es grundsätzlich gelungen, diesen Bereich im Übergang zum Westerntor/zur Westernstraße insgesamt aufzuwerten. Daran arbeiten Politik und Verwaltung seit geraumer Zeit mit Hochdruck und unserer Ansicht nach auch erfolgreich. Die Gesamtsituation wird sich mit den Umbaumaßnahmen an der Bahnhofstraße, dem neuen Bahnhof selbst, den geplanten Neuentwicklungen im Bereich des aktuellen Parkplatzgrundstückes an der Florianstraße und dem Neubau des Gebäudes der Sparkasse Paderborn-Detmold noch deutlich verbessern. Deswegen ist es besonders wichtig, die Lage im Bereich der Herz-Jesu-Kirche jetzt nochmals sehr intensiv in den Fokus zu nehmen.“

CDU: menschliche Komponente im Blick behalten

Die beschriebenen Aufwertungen im Gesamtbereich, die ja noch nicht abgeschlossen sind, stellen sich für die CDU-Fraktion wie ein Puzzle dar, das fast/bald fertig sei. Wenn jetzt aber – beispielsweise durch die angekündigten Geschäftsaufgaben – Puzzlestücke herausbrechen würden, sei nichts gewonnen.

Es sei den Christdemokraten wichtig zu betonen, dass alle Beteiligten natürlich auch die menschliche Komponente im Blick hätten. Das unterstreiche auch die langjährige Akzeptanz und in Bezug auf Verbote zurückhaltende Haltung der Kirchengemeinde trotz der bekannt großen Belastungen für Anwohner, Passanten, Geschäftsinhaber und auch Kirchenbesucher. Gleichwohl sei jetzt trotz der festgestellten leichten Verbesserung ein Zeitpunkt gekommen, an dem es gelte, dass wirklich alle Beteiligten ihren Beitrag leisten. „Daher müssen auch die baulichen Maßnahmen erneut umgehend in den Blick genommen und eine Prüfung angestellt werden, wie man solche zeitnah schon für die anstehende „wärmere Jahreszeit“ umsetzen kann“, sagt Markus Bürger abschließend.