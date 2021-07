Heute Streik: Drei Kitas bleiben dicht

Paderborn (WB/mai). Im Rahmen der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst wird an diesem Freitag – wie berichtet – auch in einigen städtischen Kitas sowie dem Hort im Jukitz im Stadtteil Kaukenberg gestreikt. Das hat zur Folge, dass der Hort im Jukitz, die Kita Elsener Heide und die Kita Wilhelmshöhe heute komplett geschlossen bleiben.

„In vielen weiteren Kitas wird ebenfalls gestreikt. Dort sind aber nur einzelne Gruppen betroffen“, sagt der zuständige städtische Beigeordnete Wolfgang Walter.

Die Stadt habe für alle betroffenen Eltern, die auf die Betreuung angewiesen sind, eine Notbetreuung organisiert. Darüber seien die Eltern auch bereits am Donnerstag informiert worden, so dass heute eigentlich niemand überraschend vor verschlossenen Türen stehen dürfte. „Wir werden allen Betroffenen ein Betreuungsangebot machen können“, versicherte Walter am Donnerstag.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Kreisverwaltung Paderborn und der Stadt Paderborn für diesen Freitag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Die Streikenden treffen sich von 8 Uhr an auf dem Domplatz in Paderborn.